Erick Lonnis sorprende a todo Alajuelense con su mensaje de 6 palabras sobre Washington Ortega

Erick Lonnis, histórico ex guardameta de la Selección de Costa Rica y actual integrante del Comité Técnico del Deportivo Saprissa, sorprendió este domingo a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense al referirse públicamente a la situación del cuadro manudo antes de la decisiva revancha ante Xelajú por la final de la Copa Centroamericana 2025.

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez nuevamente sufrirá la ausencia de su figura en el arco: Washington Ortega, quien después de ser indiscutible durante toda la temporada quedó fuera por una lesión en el aductor, comprometiendo no solo su presencia en la final, sino también su participación en la fase final del Torneo Apertura 2025.

“Es que me gustó Bayron Mora”

Durante su participación en Deporte Más de Canal 7, Lonnis fue consultado, en su calidad de voz autorizada en el arco, sobre cuánta falta le hará Washington Ortega a la Liga en Guatemala.

Washington Ortega se pierde la final centroamericana (LDA).

Su respuesta fue contundente: “Es que me gustó Bayron Mora”. El dirigente morado elogió la personalidad del joven guardameta de 22 años y 1,85m, dejando claro que confía en su capacidad para sostener al equipo en un momento clave. “Tiene personalidad y para mí eso es importante. Esperemos que (Washington) no le haga falta”, cerró Lonnis, generando sorpresa al ponerse del lado de los manudos pese a su actual rol en Saprissa.

Prueba de fuego para Bayron Mora

En el partido de ida, que terminó 1-1 en el Morera Soto, Bayron Mora respondió con aplomo: transmitió seguridad los 90 minutos y solo recibió un gol desde el punto penal.

No obstante, la revancha será un desafío completamente distinto. El Estadio Cementos Progreso, en Guatemala, promete un ambiente hostil y un Xelajú decidido a hacerse fuerte en casa.

La gran final de vuelta de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) y será transmitida por Disney+.