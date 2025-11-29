Tiene 36 años, es multicampeón con Saprissa y Erick Lonnis quiere renovarlo tras asegurar a Mariano Torres y David Guzmán

A comienzos de noviembre, la directiva del Deportivo Saprissa tomó una decisión importante para sostener la columna vertebral del equipo: la renovación de dos de sus máximos referentes.

Mariano Torres, capitán y símbolo absoluto del Monstruo, firmó una extensión de seis meses a partir de enero de 2026. Junto a él, David Guzmán, otro histórico del plantel y dueño de 11 títulos nacionales, acordó un año más de contrato.

Lonnis apunta a otro referente

Con esas dos firmas ya aseguradas, Erick Lonnis, líder del Comité Técnico del club, puso la mira en otro futbolista veterano que Vladimir Quesada considera clave dentro del grupo.

Se trata de Ricardo Blanco, lateral derecho de 36 años, ganador de cuatro campeonatos nacionales con el uniforme de Saprissa y uno de los jugadores más queridos dentro del camerino.

Blanco ha sido señalado por el propio Quesada y sus compañeros como un ejemplo de profesionalismo y resiliencia, luego del martirio de lesiones que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi dos años.

“Está muy encaminado”

Según informó La Nación, la renovación del oriundo de Alajuela está prácticamente definida: “Un caso que está muy encaminado es la renovación de Ricardo Blanco, lateral derecho que, luego de una larga lesión, por fin está de regreso, y en el club quieren que continúe en el primer equipo”.

Si las negociaciones llegan a buen término y Blanco logra mantenerse lejos de los problemas físicos que lo persiguieron durante tanto tiempo, Quesada podría contar con un lateral derecho de vasta experiencia de cara al 2026.