Saprissa calienta las semifinales con una sentencia que no gustará en Alajuelense ni Cartaginés: “En estas instancias…”

La fase decisiva del Apertura 2025 está por comenzar y en Tibás sienten que el momento es suyo. La clásica frase que retumba cada vez que Deportivo Saprissa llega vivo a la recta final “No se repartan nada mientras Saprissa esté vivo” vuelve a tomar fuerza justo cuando los morados se clasifican a semifinales y se perfilan, puertas adentro, como firmes candidatos al título.

Así lo dejó claro Erick Lonnis, miembro del comité deportivo saprissista, quien habló en la zona mixta antes del duelo frente a Liberia y no escondió la confianza que rodea al plantel en este cierre del campeonato.

La frase de Lonnis que molestará a Alajuelense y Cartaginés

“En estas instancias siempre peleamos por el título. Al margen de los equipos que estén involucrados, siempre salimos con la etiqueta de favoritos”, aseguró Lonnis, un mensaje que inevitablemente cae directo en la mesa de los rivales directos: Alajuelense y Cartaginés.

El exguardameta de la Selección explicó por qué sienten los morados ese favoritismo histórico: “Siempre que Saprissa esté en una final es favorito, y creo que hemos reforzado ese favoritismo con el rendimiento de los últimos meses. Futbolísticamente somos un equipo muy contundente en el marco rival y estamos intentando mejorar algunas cosas en el bloque defensivo, para llegar fuertes a estas instancias sin sacrificar la cuota goleadora”.

Erick Lonnis ya calienta las semifinales del Apertura 2025.

Para Lonnis, el repunte del club no es casualidad. Destacó que el cuerpo técnico ha recuperado el nivel de varias piezas clave, y que el funcionamiento colectivo exhibe señales de crecimiento en todos los sectores del campo.

“Mejoramos mucho la cuota goleadora, somos el equipo más goleador y avanzamos bastante en el balón parado. En la parte defensiva hemos logrado un bloque mucho más sólido y, en la parte física, por diferentes razones que no tienen que ver con el cuerpo técnico anterior, hemos mejorado. El equipo corre más y se recupera mejor”, concluyó.