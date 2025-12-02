Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa calienta las semifinales con una sentencia que no gustará en Alajuelense ni Cartaginés: “En estas instancias…”

A una fecha del final de la fase regular y el comienzo de las semifinales, desde Saprissa decidieron estallar la polémica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Saprissa calienta las semifinales. (Foto: Saprissa)
Saprissa calienta las semifinales. (Foto: Saprissa)

La fase decisiva del Apertura 2025 está por comenzar y en Tibás sienten que el momento es suyo. La clásica frase que retumba cada vez que Deportivo Saprissa llega vivo a la recta final “No se repartan nada mientras Saprissa esté vivo” vuelve a tomar fuerza justo cuando los morados se clasifican a semifinales y se perfilan, puertas adentro, como firmes candidatos al título.

Así lo dejó claro Erick Lonnis, miembro del comité deportivo saprissista, quien habló en la zona mixta antes del duelo frente a Liberia y no escondió la confianza que rodea al plantel en este cierre del campeonato.

La frase de Lonnis que molestará a Alajuelense y Cartaginés

En estas instancias siempre peleamos por el título. Al margen de los equipos que estén involucrados, siempre salimos con la etiqueta de favoritos”, aseguró Lonnis, un mensaje que inevitablemente cae directo en la mesa de los rivales directos: Alajuelense y Cartaginés.

El exguardameta de la Selección explicó por qué sienten los morados ese favoritismo histórico: Siempre que Saprissa esté en una final es favorito, y creo que hemos reforzado ese favoritismo con el rendimiento de los últimos meses. Futbolísticamente somos un equipo muy contundente en el marco rival y estamos intentando mejorar algunas cosas en el bloque defensivo, para llegar fuertes a estas instancias sin sacrificar la cuota goleadora”.

Erick Lonnis ya calienta las semifinales del Apertura 2025.

Erick Lonnis ya calienta las semifinales del Apertura 2025.

Para Lonnis, el repunte del club no es casualidad. Destacó que el cuerpo técnico ha recuperado el nivel de varias piezas clave, y que el funcionamiento colectivo exhibe señales de crecimiento en todos los sectores del campo.

Publicidad
Solo falta el sí de Vladimir Quesada: los cinco refuerzos que puede sumar Saprissa en el mercado de fichajes 2026

ver también

Solo falta el sí de Vladimir Quesada: los cinco refuerzos que puede sumar Saprissa en el mercado de fichajes 2026

Mejoramos mucho la cuota goleadora, somos el equipo más goleador y avanzamos bastante en el balón parado. En la parte defensiva hemos logrado un bloque mucho más sólido y, en la parte física, por diferentes razones que no tienen que ver con el cuerpo técnico anterior, hemos mejorado. El equipo corre más y se recupera mejor”, concluyó.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para buscar el milagro
Costa Rica

Ayuda para Herediano: Jafet Soto recibe el aviso que necesitaba para buscar el milagro

Fue campeón con Alajuelense, lo quiso la selección de Costa Rica y sería el reemplazo de Eduardo Espinel en Olimpia
Honduras

Fue campeón con Alajuelense, lo quiso la selección de Costa Rica y sería el reemplazo de Eduardo Espinel en Olimpia

Vela hace un importante pedido tras los incidentes
Liga Deportiva Alajuelense

Vela hace un importante pedido tras los incidentes

Alonso Martínez es primero en prestigioso ranking
Costa Rica

Alonso Martínez es primero en prestigioso ranking

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo