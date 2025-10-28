Erick Lonnis revela lo que todos en Saprissa querían saber sobre el regreso de Luis Paradela: “Hemos estado en contacto”

Este martes, Erick Lonnis, director del Comité Técnico del Deportivo Saprissa, compareció en conferencia de prensa para responder a las preguntas más relevantes sobre la actualidad morada.

Entre los diversos temas que tocó el dirigente, volvió a aparecer un nombre que los aficionados no olvidan: Luis Javier Paradela, el extremo cubano que fue pieza clave en el tetracampeonato con Vladimir Quesada y que desde hace más de un año milita en el U. Craiova de Rumania.

El préstamo original del atacante de 28 años concluía a mediados de 2025, pero la gestión deportiva anterior, encabezada por Sergio Gila, acordó una extensión hasta diciembre, entendiendo que el jugador atravesaba una compleja recuperación tras una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo inactivo por varios meses.

Erick Lonnis aclara el futuro de Luis Paradela

Consultado sobre si existe la posibilidad de que el cubano regrese al Monstruo en 2026, Lonnis fue completamente transparente: “A Javier se le vence el préstamo en diciembre, hemos estado en contacto con él y su equipo. Recuerden que fue intervenido de una cirugía de ligamentos y ya volvió a jugar, lo está haciendo bien”, explicó.

Luis Paradela regresó a las canchas después de una larga inactividad (X).

Sin embargo, el ex arquero dejó claro que la decisión final escapa a la potestad del Saprissa: “Siendo 100% transparente, el préstamo incluye una posibilidad de compra por parte de su equipo. Esa decisión la van a tomar ellos en diciembre. Nosotros estamos supeditados a lo que el club en Rumania decida”.

En manos del Craiova

Desde su regreso a las canchas el pasado 5 de octubre, Luis Paradela ha disputado dos encuentros oficiales con el U. Craiova, dejando sensaciones positivas sobre su recuperación tras una rehabilitación que demandó nada menos que nueve meses.

Si el cubano logra mantener su nivel y convencer al cuerpo técnico del Craiova, todo apunta a que los europeos harán efectiva la opción de compra y el cubano continuará su carrera en el viejo continente. Sin embargo, en Tibás no cierran la puerta a la posibilidad de su regreso.