Costa Rica

Erick Lonnis sentencia su futuro en Saprissa con un mensaje que sorprende a Costa Rica: “No me interesa”

Erick Lonnis rompió el silencio sobre algunos rumores que comenzaban a surgir sobre los cambios que vienen en el Saprissa.

Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa atraviesa una etapa de transición importante tras anunciarse la salida de Juan Carlos Rojas, quien dejará la presidencia luego de 14 años al frente de la institución morada. Su gestión marcó un período significativo en la historia reciente del club, y ahora se abre un nuevo capítulo en Tibás.

Mientras Rojas se despide, toma fuerza la figura de Erick Lonnis, cuyo nombre comienza a resonar con fuerza en los pasillos saprissistas, generando expectativas y conversaciones sobre el rumbo que tomará la entidad más ganadora del fútbol costarricense en esta nueva etapa.

¿Erick Lonnis va por un nuevo cargo en Saprissa?

Erick Lonnis, quien se incorporó al Comité Deportivo de Saprissa hace aproximadamente cuatro meses, ha asumido un rol determinante dentro de la estructura morada.

Bajo su criterio y liderazgo recaen las decisiones deportivas más relevantes del club, desde contrataciones y renovaciones, hasta salidas, incorporaciones y procesos de ligas menores.

Si algo tengo que decir, y quiero dejarlo claro una vez más, a mí no me interesa el tema de la presidencia. No creo que vaya a ser presidente de la institución por un montón de razones, pero la más importante es mi personalidad”, aseguró Erick Lonnis.

Yo no solo no tengo el tiempo, sino que mi personalidad es ser más ejecutivo, de hacer otras cosas, de motivar a la gente, de planeación estratégica, y ahí me siento cómodo. Nuestro sueño es desarrollar un equipo de trabajo que sea top para la institución en todos los niveles“, finalizó Erick Lonnis para La Nación, descartando rumores sobre tomar un lugar en la presidencia morada.

