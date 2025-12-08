Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Confirmado desde Europa: Saprissa hace oficial la noticia que enloquece a la afición mientras se define el Apertura 2025

Saprissa celebra la confirmación desde Europa que los morados soñaban escuchar en plena definición de la temporada.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Saprissa celebra un anuncio desde Europa.
© Saprissa.Saprissa celebra un anuncio desde Europa.

Mientras el Deportivo Saprissa compite en la fase final del Torneo Apertura 2025 como uno de los cuatro equipos que todavía sueñan con levantar el título de campeón nacional a final de año, el conjunto tibaseño libró una batalla internacional fuera de la cancha: la de ser elegido como el club con el mejor uniforme del mes de noviembre.

El medio especializado Footy Headlines, con más de 266 mil seguidores en la plataforma X (ex Twitter), seleccionó 12 camisetas de alrededor del globo para designar a la mejor del mes, y entre los candidatos destacaba el uniforme inspirado en Batman que el Monstruo estrenó en el empate 1-1 ante Herediano.

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

ver también

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición morada

Furor mundial por Saprissa

Tal fue el impacto de esta indumentaria homenaje al superhéroe de DC Comics que Saprissa avanzó hasta la final del concurso, donde se midió ante el bellísimo uniforme titular que presentó la Selección de Alemania para el Mundial 2026.

Este lunes, Footy Headlines anunció el veredicto que dejaron los comicios virtuales: “La camiseta del Kappa Saprissa Batman es la mejor camiseta local de fútbol de noviembre de 2025, por delante de dos camisetas locales de Adidas para la Copa del Mundo de 2026: Alemania (segunda) y Japón (tercera). Más de 5000 personas votaron en la votación final, un nuevo récord para este año“.

Saprissa tiene el mejor uniforme del mes de noviembre (Footy Headlines).

Saprissa tiene el mejor uniforme del mes de noviembre (Footy Headlines).

Por su parte, el Monstruo no tardó en hacerse eco del reconocimiento en sus redes oficiales, aprovechando el anuncio para hacer un llamada a la afición en la hora más exigente del semestre: “Y en el momento del torneo donde más tenemos que ser valientes, nuestra camiseta fue escogida por @footyheadlinesofficial como LA MÁS LINDA DEL PLANETA. ¡Nos vemos el domingo en San Juan del Murciélago!”.

Publicidad

¿Cuándo juega Saprissa las semifinales del Apertura 2025?

La serie ante Cartaginés, que finalizó tercero en la fase regular del Apertura, se abrirá el jueves 11 de diciembre en el Estadio Rafael “Fello” Meza, desde las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Saprissa en vilo por Mariano Torres: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre su capitán justo antes de las semifinales

ver también

Saprissa en vilo por Mariano Torres: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre su capitán justo antes de las semifinales

La revancha se disputará en La Cueva el domingo 14 de diciembre, también a las 8:00 p.m., en un recinto que promete ser una caldera de fanáticos morados impulsando a los dirigidos por Vladimir Quesada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense acelera por un 9 de Sudamérica y un multicampeón con Olimpia
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense acelera por un 9 de Sudamérica y un multicampeón con Olimpia

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición
Deportivo Saprissa

Fuera de Saprissa: Erick Lonnis anuncia la salida de una figura muy querida por la afición

Saprissa en vilo por Mariano Torres: Quesada recibe la peor noticia justo antes de las semifinales
Deportivo Saprissa

Saprissa en vilo por Mariano Torres: Quesada recibe la peor noticia justo antes de las semifinales

Se despidió de su club, promete volver y llega como fichaje a este grande de Honduras
Honduras

Se despidió de su club, promete volver y llega como fichaje a este grande de Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo