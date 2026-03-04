“Lo que planteaba Vladimir”: Carevic marca la gran diferencia entre el Saprissa de Quesada y el de Hernán Medford

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de sus mejores momentos en el Clausura 2026 desde la llegada de Hernán Medford al banquillo. La seguidilla de triunfos ha devuelto la confianza al plantel morado y también ha llamado la atención de sus rivales, que ya analizan los cambios que trajo el nuevo proceso.

Uno de ellos es Andrés Carevic, técnico del Sporting FC, quien este jueves volverá a la Cueva para enfrentar a Saprissa a partir de las 8 de la noche. El argentino sabe que el reto no será sencillo y reconoció que el equipo tibaseño luce distinto al que dirigía Vladimir Quesada.

¿Qué cambió Saprissa con la salida de Quesada y la llegada de Medford?

Andrés Carevic explicó que, más allá de la calidad individual que siempre ha tenido el cuadro morado, el principal cambio está en la idea de juego: “Sabemos que en la parte individual Saprissa tiene jugadores importantes, pero hay un cambio de sistema, a diferencia de lo que planteaba Vladimir Quesada”.

El entrenador destacó que el buen momento de los morados se sustenta en la confianza que han generado los resultados: “Será un juego difícil, competitivo y Hernán (Medford) tiene una seguidilla de triunfos y eso le da confianza”.

Autocrítica en Sporting

Del otro lado, Carevic reconoció que la primera vuelta del campeonato no fue la esperada para Sporting. El equipo ha mostrado irregularidad y eso terminó reflejándose en la tabla.

“El rendimiento ha sido muy bajo, han habido buenos partidos y otros no tanto. En la búsqueda de un equilibrio nos afectó a nivel de puntos, pero hay que darle vuelta a la hoja y enfocarnos en los partidos que vienen”, explicó.

Un desafío en la Cueva

Con un Saprissa en racha y un Sporting que busca estabilidad, el duelo en Tibás se perfila como una prueba exigente para ambos. Carevic lo tiene claro: el rival cambió su cara desde la llegada de Medford y eso obliga a replantear el partido. Ahora la incógnita será si su equipo logra frenar al Monstruo en su propia casa.

