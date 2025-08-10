“No es gol”: la prueba que desata la furia de todo Saprissa por el polémico gol de Christopher Núñez para Cartaginés

El Deportivo Saprissa tuvo una jornada para el olvido en el Estadio Rafael “Fello” Meza, casa del Club Sport Cartaginés. En solo 45 minutos, los dirigidos por Paulo Wanchope sufrieron dos golpes duros: se fueron al descanso 2-0 abajo por los tantos de Christopher Núñez y el exmorado Johan Venegas.

Sin embargo, el primero de esos goles, marcado por Núñez al minuto 23, desató una enorme polémica que ya está encendiendo el debate en todo el fútbol costarricense.

La polémica que hizo estallar a Wanchope

Todo ocurrió cuando Diego González llegó hasta el fondo por la banda izquierda y envió un centro que parecía haber salido por completo del terreno de juego antes de entrar al área tibaseña.

Fidel Escobar despejó el envío, pero el rebote quedó servido para Núñez, que la mandó al fondo de la red. El VAR revisó la jugada y convalidó el gol, informando la decisión a Marianela Araya, árbitra del encuentro. Sin embargo, la sensación generalizada en Saprissa fue de injusticia, y el técnico Paulo Wanchope perdió los estribos: se encaró con el arbitraje y terminó amonestado por protestar.

¿La prueba de un escándalo arbitral?

Minutos después, el ex árbitro y analista Henry Bejarano encendió aún más la polémica al compartir una captura de pantalla que, según él, demuestra que el gol fue inválido.

La imagen que compartió Bejarano.

“No es gol, la bola abandonó por completo el terreno de juego. No debió validarse”, aseguró Bejarano para La Teja, agregando que la imagen es suficiente para respaldar las quejas moradas. Aunque la perspectiva no es perfecta para un juicio definitivo, la toma genera la clara impresión de que el balón ya estaba fuera.

Un recuerdo mundialista

La jugada trae a la memoria un episodio muy similar del Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, el japonés Kaoru Mitoma logró enviar un centro al área cuando parecía que el balón había salido, y Ao Tanaka marcó un gol que sirvió para derrotar a España en el marco del Grupo E, donde también estaban Costa Rica y Alemania.

Mitoma salvó el balón cuando ya parecía perdido (Getty Images).

Las cámaras parecían dar la pelota por perdida, pero un chip en el balón confirmó que aún no había salido por completo. En la Liga Promérica, sin embargo, esa tecnología de detección no existe. Por ahora, el sistema se limita a las cámaras disponibles y al criterio del VAR, lo que deja espacio para interpretaciones polémicas como la que hoy tiene a todo Saprissa en llamas.