Antigua logró varios datos históricos tras vencer a Municipal en la final

Antigua GFC escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al consagrarse bicampeón del fútbol guatemalteco, tras conquistar el título del Torneo Apertura 2025. Los coloniales se impusieron 2-1 en el marcador global frente a Municipal, resistiendo con oficio en El Trébol, donde los rojos ganaron 1-0 en el partido de vuelta, resultado que no les alcanzó para revertir la serie.

La final fue una auténtica prueba de carácter para los panzas verdes, que supieron manejar la ventaja obtenida en la ida y soportaron la presión de un estadio repleto de aficionados escarlatas. Durante 90 minutos de alta tensión, Antigua mostró orden defensivo, personalidad y temple, cualidades que terminaron siendo decisivas para sostener el resultado y asegurar la corona.

Con este campeonato, Antigua GFC alcanzó su sexto título de Liga Nacional, y lo hizo por primera vez en condición de bicampeón, luego de haberse coronado también en el Clausura 2025. El club colonial sigue consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del fútbol guatemalteco en la última década.

Una mención especial merece Mauricio Tapia, quien continúa agrandando su legado al frente del banquillo aguacatero. El estratega logró su quinto título como entrenador de Antigua GFC, convirtiéndose en el técnico más exitoso en la historia del club, al haber dirigido cinco de los seis campeonatos obtenidos por la institución.

Además, Antigua firmó un registro histórico al convertirse en el segundo equipo departamental en ganar dos títulos consecutivos, una hazaña que hasta ahora solo había conseguido Guastatoya en 2018. Este logro refuerza el crecimiento sostenido del club y su protagonismo constante en las fases decisivas del campeonato.

Con el bicampeonato ya en sus vitrinas, el nuevo reto para Antigua GFC será aún mayor: ir por el tricampeonato, un objetivo que no solo significaría seguir haciendo historia, sino también igualar a Xelajú MC con siete títulos nacionales, reafirmando su lugar entre los grandes del fútbol guatemalteco.

