Honduras

Rodrigo de Olivera enloquece a todos en Motagua y la respuesta a Comunicaciones: “Influirá mucho en la decisión”

Rodrigo de Olivera terminó como el máximo goleador del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Motagua y Comunicaciones lo escucharon de Rodrigo de Olivera.
Si hay delantero que tiene mucho radar en Honduras es Rodrigo de Olivera, el uruguayo a base de goles se ha ganado el cariño de la gente de Olancho FC y ahora lo quieren varios equipos.

Entre ellos están Motagua y Comunicaciones, ambos clubes buscan al delantero que marcó 19 tantos en el presente Apertura 2025 y ha confesado que si hay ofertas y ha mostrado su postura.

ver también

La postura de Rodrigo de Olivera ante las ofertas

“Eso es lo que se dice, uno siempre trata de dar lo mejor, me debo a lo que es Olancho FC, después se dirá que Olimpia, Motagua y Guatemala, lo que sea, mientras esté aquí seré profesional”, comenzó diciendo tras la derrota ante Marathón 2-1, donde marcó una anotación.

El delantero confesó que se quiere quedar en Honduras y si algún equipo de fuera lo quiere tendrá que convencerlo, una clara respuesta a Comunicaciones

“Ya son casi tres años en el país, le agarré cariño importante a la gente y eso influirá mucho en la toma de decisión. Mi idea en un principio es quedarme acá en el país”.

Con esa declaración Olivera le abre la puerta a Motagua, que es el equipo que más tiene interés en obtener su fichaje. Carlos Ordóñez de Deportes TVC confirmó que en esta semana se puede cerrar el pase.

Olivera tiene una cláusula de 4,500 dólares que se debe pagar para que salga de Olancho FC. Reynaldo Tilguath, su DT en Potros, dejó en claro que incluso el mismo jugador podría poner de su bolsillo para facilitar su salida.

“Hasta él mismo puede pagar la cláusula para irse. Yo por eso siempre he dicho: cuando es el perfil de un buen jugador, sondéalo y asegúralo, pero como siempre el directivo quiere salir ganando, pues no piensa en el más allá y yo se los dije”.

ver también

Veremos que pasa con Rodrigo de Olivera, pero sin duda que su mudanza de Olancho tiene mucha tela que cortar todavía.

