Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

La inminente llegada de Amarini Villatoro a Cartaginés consumaría esta víctima: “Negocia con otro club”

Desde Costa Rica informan que Amarini Villatoro ya tiene todo acordado para ser nuevo técnico de Cartaginés.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Amarini Villatoro es el candidato para tomar el Cartaginés de Costa Rica.
Amarini Villatoro es el candidato para tomar el Cartaginés de Costa Rica.

Los legionarios de Honduras siguen siendo noticia en Costa Rica y esta vez le tocó al jugador de Cartaginés, Jesús Batíz, quien no seguiría en el cuadro Brumoso.

La información la ha dado a conocer el periodista Álvaro de la Rocha, quien asegura que el extremo “está en negociaciones con otro club”.

“Solicitud de Espinel”: los dos refuerzos que Olimpia tiene cerrados para enfrentar al América en Concachampions 2026

ver también

“Solicitud de Espinel”: los dos refuerzos que Olimpia tiene cerrados para enfrentar al América en Concachampions 2026

Jesús Batíz negocia con otro club de Costa Rica

Jesús Batíz está cerca de salir de Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

El hondureño tiene 6 meses más de contrato con los ‘Brumosos’ pero ha recibido interés por parte de otro club que ya negocia su incorporación”, indicó.

Tweet placeholder

Batíz sería una de las bajas que tendrá Amarini Villatoro, quien se convertirá en nuevo entrenador de Cartaginés cuando se concrete la salida de Andrés Carevic.

Aunque al extremo hondureño todavía le restan seis meses de contrato, su continuidad quedó en duda tras la salida de Carevic, el técnico que lo había llevado a Cartago. “Están analizando si le respetan los 6 meses de contrato o pagan el finiquito”.

Publicidad
“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

ver también

“Hay acuerdo”: mientras Saprissa busca técnico, Jeaustin Campos toma la decisión que sacude Honduras

“Dudo que vaya a jugar mucho porque lo trajo Carevic, veo difícil que continúe, pero Cartago usualmente no paga finiquitos”, dijo Kevin Jiménez sobre el caso de Batíz. Todo indica que no va más en Cartago.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El argentino que está cerca de un grande de Costa Rica
Costa Rica

El argentino que está cerca de un grande de Costa Rica

Confirmado: Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica
Concacaf

Confirmado: Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica

Carevic no se va de Cartaginés y la llegada de Amarini Villatoro se complica
Costa Rica

Carevic no se va de Cartaginés y la llegada de Amarini Villatoro se complica

Rodrigo de Olivera enloquece a todos en Motagua y la respuesta a Comunicaciones
Honduras

Rodrigo de Olivera enloquece a todos en Motagua y la respuesta a Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo