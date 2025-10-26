“No debería ser permitido”: Vladimir Quesada pone contra las cuerdas a la Unafut con un reclamo que todo Saprissa respalda

El Deportivo Saprissa no mostró su mejor versión bajo el cielo plomizo del mediodía en San Juan de Tibás, pero dos goles de pelota parada —finalizados por Kenay Myrie y Orlando Sinclair— le bastaron para vencer 2-1 a Puntarenas FC y recuperar, al menos de manera provisional, la cima del Torneo Apertura 2025, a la espera de lo que haga Liga Deportiva Alajuelense en su duelo ante Pérez Zeledón.

A pesar del triunfo, el rendimiento del equipo dejó dudas, y su entrenador, Vladimir Quesada, no dudó en señalar un responsable indirecto: las condiciones meteorológicas que acompañaron el juego, disputado a las 11:00 a.m. bajo un calor intenso y una humedad sofocante, preludio de una tormenta que se cierne amenazante sobre Tibás.

ver también “Es un notición”: Saprissa confirma el bombazo que Vladimir Quesada tanto anhelaba y eriza la piel de los morados

“Pretendemos hacer un llamado de atención”

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico morado lanzó un fuerte reclamo a la Unafut por permitir que los partidos del campeonato nacional se programen en horarios tan exigentes para los futbolistas.

“Yo ya me he expresado, hay enormes cantidades de estudios que respaldan lo que estoy diciendo. Y no estoy pensando solo en mi equipo, también en los equipos rivales”, afirmó.

Saprissa jugó en pleno mediodía (Saprissa).

Vladimir Quesada insistió en que la liga debe dar un paso adelante en materia de planificación: “Pretendemos hacer un llamado de atención en el entendido de que queremos jugar nuestro fútbol a otro nivel para poder competir internacionalmente, y lamentablemente por el clima que brinda este país, no debería ser permitido jugar antes de las 4 de la tarde en ningún lugar”.

Publicidad

Publicidad

El estratega, visiblemente molesto por el desgaste físico que sufrió su equipo, culminó su descargo con una comparación contundente: “Deberíamos aprender de otras latitudes. En Europa y Sudamérica se juega después de esa hora, justamente porque así se ve un fútbol más dinámico”.

Lo que viene para los morados

Tras recuperar momentáneamente la cima, Saprissa ya piensa en su próxima cita del Torneo Apertura 2025, cuando visitará a Guadalupe FC el sábado 1 de noviembre en el Estadio Colleya Fonseca, en un horario menos polémico: 8:00 p.m. (hora tica).

Publicidad

ver también “Interés real”: Saprissa quiere asegurar el fichaje de un extranjero que es figura en un rival directo

Los dirigidos por Quesada buscarán mantener su paso firme hacia la fase final, con la mira puesta en asegurar el liderato de la fase regular y seguir construyendo el camino hacia una nueva final.