Fue campeón en Herediano, Jafet Soto lo borró y ahora se burló del Team con un picante mensaje en redes sociales

El Herediano vive uno de los golpes más duros de su historia reciente: después de 17 años, el Team quedó eliminado en la fase regular y no logró meterse a las semifinales del Apertura 2025. Un fracaso que estalló en redes sociales y que desató una oleada de reacciones, incluso de un viejo conocido.

En medio de la caída florense, Douglas López, hoy jugador del Cartaginés y exfutbolista herediano, encendió la polémica con una historia de Instagram que rápidamente se viralizó. López formó parte del Team, fue campeón bajo el mando de Jafet Soto y más tarde quedó fuera de los planes del club, algo que nunca pasó desapercibido entre los aficionados.

La burla de Douglas López a Herediano

Tras la eliminación del Herediano, el volante compartió la historia de un aficionado donde aparecían los jugadores del Cartaginés en el Fello Meza acompañados de una frase provocadora: “Ninguno pudo con él”, un lema históricamente asociado al Herediano y que, en este contexto, sonaba directamente a burla para los rojiamarillos.

El picante mensaje no pasó inadvertido y, aunque López decidió borrar la publicación minutos después, la imagen ya circulaba por grupos de WhatsApp, redes sociales y foros de aficionados.

La publicación de Douglas López que después borró. (Foto: Instagram)

Para muchos heredianos, la indirecta dolió aún más por provenir de un jugador que alguna vez levantó un título con el club y que incluso fue convocado a la Selección Nacional cuando pertenecía al Team.

Publicidad

Publicidad

ver también Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

El momento no podía ser más sensible: Herediano quedó fuera de la segunda ronda por primera vez desde 2008, mientras que rivales y exjugadores han aprovechado para encender las redes. El mensaje de Douglas López se suma a una oleada de reacciones que refleja el impacto del fracaso florense en este cierre del torneo.