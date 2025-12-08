Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Fue campeón en Herediano, Jafet Soto lo borró y ahora se burló del Team con un picante mensaje en redes sociales

Pese a haber tenido un paso importante por Herediano, este futbolista hizo una publicación que se burla del equipo de Jafet Soto.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto sufrió la burla de un ex jugador de Herediano.
© TeleticaJafet Soto sufrió la burla de un ex jugador de Herediano.

El Herediano vive uno de los golpes más duros de su historia reciente: después de 17 años, el Team quedó eliminado en la fase regular y no logró meterse a las semifinales del Apertura 2025. Un fracaso que estalló en redes sociales y que desató una oleada de reacciones, incluso de un viejo conocido.

En medio de la caída florense, Douglas López, hoy jugador del Cartaginés y exfutbolista herediano, encendió la polémica con una historia de Instagram que rápidamente se viralizó. López formó parte del Team, fue campeón bajo el mando de Jafet Soto y más tarde quedó fuera de los planes del club, algo que nunca pasó desapercibido entre los aficionados.

La burla de Douglas López a Herediano

Tras la eliminación del Herediano, el volante compartió la historia de un aficionado donde aparecían los jugadores del Cartaginés en el Fello Meza acompañados de una frase provocadora: “Ninguno pudo con él”, un lema históricamente asociado al Herediano y que, en este contexto, sonaba directamente a burla para los rojiamarillos.

El picante mensaje no pasó inadvertido y, aunque López decidió borrar la publicación minutos después, la imagen ya circulaba por grupos de WhatsApp, redes sociales y foros de aficionados.

La publicación de Douglas López que después borró. (Foto: Instagram)

La publicación de Douglas López que después borró. (Foto: Instagram)

Para muchos heredianos, la indirecta dolió aún más por provenir de un jugador que alguna vez levantó un título con el club y que incluso fue convocado a la Selección Nacional cuando pertenecía al Team.

Publicidad
Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

ver también

Getsel Montes recibe duro revés con Herediano y esto pasará con el hondureño para el 2026

El momento no podía ser más sensible: Herediano quedó fuera de la segunda ronda por primera vez desde 2008, mientras que rivales y exjugadores han aprovechado para encender las redes. El mensaje de Douglas López se suma a una oleada de reacciones que refleja el impacto del fracaso florense en este cierre del torneo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Que se fije acá": mundialista con Costa Rica le dice al Piojo Herrera lo que pocos se animan
Costa Rica

"Que se fije acá": mundialista con Costa Rica le dice al Piojo Herrera lo que pocos se animan

¡Escándalo! Douglas López denuncia al árbitro en el Clásico Saprissa-Cartaginés
Costarica

¡Escándalo! Douglas López denuncia al árbitro en el Clásico Saprissa-Cartaginés

La emotiva reacción de la familia de Douglas López tras conocer su convocatoria al Mundial
Costa Rica

La emotiva reacción de la familia de Douglas López tras conocer su convocatoria al Mundial

Johan Venegas obtuvo el respeto de Saprissa con estas palabras
Deportivo Saprissa

Johan Venegas obtuvo el respeto de Saprissa con estas palabras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo