“Es un notición”: Saprissa confirma el bombazo que Vladimir Quesada tanto anhelaba y eriza la piel de los morados

La afición del Deportivo Saprissa celebra la confirmación de una noticia que Vladimir Quesada llevaba tiempo esperando.

Por Geronimo Heller

Una gran noticia en Tibás.
Una gran noticia en Tibás.

El duelo de este domingo entre el Deportivo Saprissa y Puntarenas FC, además de representar una oportunidad perfecta para que los morados recuperen el liderato parcial del Torneo Apertura 2025 y aumenten la presión sobre la Liga Deportiva Alajuelense, trae consigo una historia que tiene conmovidos a los aficionados del fútbol costarricense.

Después de más de dos años de ausencia, Ricardo Blanco vuelve a formar parte de la convocatoria del Monstruo. El lateral derecho, de 36 años, no disputa un partido oficial desde la Gran Final del Clausura 2023, en mayo de aquel año, cuando Saprissa se coronó campeón tras vencer a la Liga con un global de 3-2.

Un guerrero que nunca bajó los brazos

En los últimos tres años, el defensor fue sometido a ocho cirugías, la última en julio de 2023, cuando se le realizó una intervención en el tendón de Aquiles de su tobillo derecho. Desde entonces, pasó más tiempo en los quirófanos que en los campos de entrenamiento.

Muchos pensaban que su alejamiento de las canchas sería definitivo; incluso, Blanco había comenzado a trabajar con las divisiones menores del Saprissa mientras seguía su recuperación. Pero el apoyo incondicional del club y su inquebrantable mentalidad lo trajeron de vuelta.

Hoy, el experimentado morado tiene su recompensa al volver a aparecer en la lista de convocados de Vladimir Quesada, quien no oculta su felicidad ante la posibilidad de verlo nuevamente defendiendo la camiseta de la S.

“Es un ejemplo de resiliencia”

En la previa del compromiso ante los porteños, el Marco Herrera, asistente técnico de Vladimir Quesada, reflejó la emoción que genera en Tibás el retorno de Ricardo.

Se me paran los pelos, es un notición. Cada vez que hablo de Ricardo es un ejemplo de resiliencia, de lucha, para los grandes, para los jóvenes, para todos los que estamos en ese camerino. No ha sido fácil: dos años de inactividad, siete operaciones… se dice fácil, pero sobrepóngase a eso”, expresó Herrera en entrevista con Deportes Repretel.

Si está en lista no es por un regalo, es porque Ricardo se lo ha ganado en el día a día. El grupo está sumamente emocionado y conmovido de verlo. Es un ejemplo. Sinceramente, no tengo palabras para describirlo. Esperemos en Dios que las lesiones lo respeten”, añadió el asistente, visiblemente conmovido por la historia del lateral derecho que se unió a Saprissa en 2018.

