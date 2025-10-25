¿Jafet Soto queda eliminado? Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Este viernes comenzó la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica con el empate 1-1 entre San Carlos y Guadalupe. Una fecha trascendental en las aspiraciones de los equipos que pelean por meterse en semifinales.

Por el momento, el líder del campeonato es Alajuelense con 24 puntos, aunque seguido muy de cerca por Saprissa y Liberia, ambos con 23 unidades, por lo que la lucha está apasionante.

Además, Cartaginés aparece cuarto con 20 unidades y este sábado podría darle un golpe casi letal al bicampeón Herediano, que recibirá a los de Andrés Carevic con la necesidad imperiosa de un triunfo ya que por el momento, el conjunto de Jafet Soto está séptimo con apenas 13 puntos y muy cerca de quedarse sin chances de defender el título.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 14

A continuación pueden ver las posiciones del Apertura 2025.

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025. (Google)

Así sigue la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Viernes 24/10

San Carlos 1-1 Guadalupe

Sábado 25/10

18:00 | Sporting vs. Liberia

20:00 | Herediano vs. Cartaginés

Domingo 26/10