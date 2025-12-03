Desde Unafut: Alajuelense recibe la sentencia que nadie imaginaba en medio del escándalo con Saprissa que puede eliminar a Herediano

El fútbol costarricense está completamente paralizado por el escándalo que involucra al Deportivo Saprissa y la supuesta alineación indebida de Johnny Myrie, quien habría acumulado cinco tarjetas amarillas en el alto rendimiento antes de ingresar un minuto en el triunfo morado ante Municipal Liberia.

El recurso presentado por los pamperos podría provocar un terremoto en la tabla de posiciones: si la Unafut falla a favor de Liberia, Saprissa perdería los tres puntos y Herediano quedaría automáticamente eliminado de la pelea por las semifinales del Apertura 2025.

ver también Herediano eliminado y Saprissa en aprietos: así quedaría la tabla del Apertura 2025 si Unafut castiga a los morados por alineación indebida

El mensaje que descoloca a Costa Rica

En medio de este ambiente tenso y con todo el país pendiente de la resolución que debe emitir el Comité de Competición, la Unafut decidió romper el silencio, pero no de la manera que todos esperaban.

En lugar de referirse al reclamo liberiano, el ente rector de la Liga Promérica publicó un mensaje en sus redes sociales brindando su apoyo a Liga Deportiva Alajuelense, que este mismo miércoles disputará la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025 frente a Xelajú en Guatemala.

Tweet placeholder

“Alajuelense y otra final de Copa Centroamericana. Esta noche la Liga buscará el tricampeonato cuando enfrente al Xelajú en la vuelta de la final de la Copa. Desde UNAFUT deseamos éxitos a nuestros clubes en todas las competiciones internacionales. ¡Vamos Liga!”, fue el mensaje compartido por la entidad, dejando de lado cualquier declaración sobre el caso Myrie.

Publicidad

Publicidad

La resolución no puede esperar

De todos modos, la Unafut debe emitir una resolución en las próximas horas. De lo contrario, la jornada 18 del campeonato, programada para disputarse entre el viernes y el domingo, no podría jugarse con normalidad, ya que la clasificación a semifinales depende directamente del fallo.

ver también “No procede”: Jafet Soto escucha el veredicto que puede salvar a Herediano en medio del escándalo con Saprissa y Liberia

Mientras tanto, Herediano, Saprissa, Pérez Zeledón, Liberia, Cartaginés y el propio Alajuelense siguen a la espera de una decisión que puede cambiar por completo la recta final del campeonato.