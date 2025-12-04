UNAFUT mete mano en el torneo: duras sanciones a Alajuelense y Cartaginés justo antes del cierre de fase regular del Apertura 2025

En plena antesala del cierre de la fase regular del Apertura 2025, la UNAFUT irrumpió en la conversación con un fallo que golpea directamente a dos clubes protagonistas del campeonato: la Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. A días de la fecha decisiva, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol finalmente resolvió qué ocurrió en la trifulca del Fello Meza y quiénes deberán asumir las consecuencias.

La bronca se produjo en el túnel durante el tiempo de reposición del duelo entre brumosos y manudos. Hubo empujones, golpes y un caos que incluso obligó a detener momentáneamente el trabajo de los cuerpos técnicos y encargados de prensa. Sin embargo, pese a la magnitud del conflicto, el Tribunal aseguró que solo una persona pudo ser plenamente identificada como responsable directo: el gerente deportivo del Cartaginés, David Vargas.

Basándose en el informe arbitral y en las imágenes disponibles, el Tribunal determinó que Vargas agredió a otra persona, lo que le costó una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 500.000 colones. Según el informe, esta es la primera vez en la temporada que incurre en una falta de este tipo.

¿Qué sanción recibieron Alajuelense y Cartaginés?

El resto de involucrados no pudo ser identificado con precisión. Por lo tanto, aplicando el reglamento que sanciona a los clubes cuando no se puede determinar quiénes cometieron las agresiones, la UNAFUT decidió multar tanto a Cartaginés como a Alajuelense con 500.000 colones cada uno. Esta medida responde a la figura de “autores no identificados”, que obliga a responsabilizar a las instituciones.

Se conocieron los fallos del escándalo del Fello Meza. (Foto: La Teja)

El fallo llega en el peor momento posible para ambos clubes, con el torneo entrando en su recta final y con la tensión a su máximo nivel. Cartaginés pelea por asegurar su lugar en semifinales y Alajuelense busca cerrar fuerte para llegar con impulso a la fase decisiva.

Ahora, ambos deberán lidiar no solo con la presión deportiva, sino con las consecuencias administrativas de un episodio que calentó aún más el campeonato. El Apertura 2025 se acerca a su punto más alto, y la UNAFUT, con esta resolución, acaba de agregar otro ingrediente a un cierre ya de por sí explosivo.