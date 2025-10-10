“Misión imposible”: Erick Lonnis sorprende a todos en Saprissa al hablar sobre el fichaje que tanto piden

En el Deportivo Saprissa las críticas no han parado de sonar por la falta de gol y la necesidad de reforzar el ataque. La afición pide con fuerza la llegada de un delantero centro, el clásico “9” goleador, pero Erick Lonnis, directivo del club morado, sorprendió a todos con su respuesta al ser consultado sobre el tema.

En entrevista con Radio Columbia, el exguardameta de la Selección Nacional y hoy dirigente saprissista fue tajante con su respuesta. Sus dichos preocupan mucho a los aficionados del conjunto de Tibás.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre fichar un 9 en el próximo mercado?

“Buscar un 9 aquí es misión imposible. Antes usted tenía a Alvaro Saborío, a Yendrick Ruiz, que eran 9 que la metían. Digame hoy 5 que hagan eso“, decaró Erick Lonnis en su entrevista.

Sus palabras llegan en un momento en que el Saprissa enfrenta un bajón en efectividad ofensiva y las miradas apuntan a Gustavo Herrera, el joven delantero panameño que todavía no ha podido marcar con la camiseta morada.

Lejos de sumarse a las críticas, Lonnis ha sido uno de sus principales defensores dentro del club. Según el directivo, Herrera necesita tiempo y respaldo para adaptarse al ritmo del fútbol tico y mostrar el potencial que lo llevó al “Monstruo”.

Consciente de la presión que recae sobre el atacante, Lonnis pidió paciencia: Saprissa no busca un cambio apresurado, sino consolidar un proyecto a largo plazo. El mensaje del dirigente deja claro que, por ahora, no habrá fichaje de un nuevo delantero, y que el club seguirá apostando por la evolución interna del plantel.