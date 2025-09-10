La Selección de Costa Rica dirigida por Miguel Herrera atraviesa un momento crítico en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El empate 3-3 en casa frente a Haití encendió todas las alarmas alrededor del combinado tico.

En medio de esta turbulencia, el histórico Rolando Fonseca levantó la voz y señaló sin tapujos a los responsables de la crisis, evidenciando la magnitud del problema que aqueja hoy al vestuario costarricense. Aunque también dentro de este escenario, mencionó a Keylor Navas.

¿Quiénes son los responsables según Rolando Fonseca?

Rolando Fonseca fue contundente al señalar a los principales culpables de la crisis que atraviesa la Selección de Costa Rica. El exdelantero no solo apuntó contra Miguel Herrera, a quien acusó de no conocer el medio ni la exigencia de las Eliminatorias, sino que también responsabilizó directamente a la dirigencia y al comité ejecutivo

Rolando Fonseca

“Ese grupito (la directiva en conjunto) es el primero que debe agarrarse de las manos y los invito a que se vayan con el comité ejecutivo. Porque trajeron a un hombre (Miguel Herrera) que no conoce el medio, que no conoce la Eliminatoria, porque le ha quedado grande tener interpretación de la situación“, señaló Rolando Fonseca.

Costa Rica sin victorias en el inicio de la Eliminatoria

Tras dos jornadas disputadas, Costa Rica no logra despegar en el Grupo C de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Sele acumula apenas dos puntos producto de dos empates, con cuatro goles a favor y cuatro en contra, lo que refleja sus dificultades para sostener resultados.

Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf en la Ronda Final rumbo al Mundial de 2026

Aunque se mantiene en la pelea, el equipo de Miguel Herrera deja más dudas que certezas y está obligado a reaccionar si no quiere comprometer sus aspiraciones de clasificación.

