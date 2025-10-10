Borrados: Reinaldo Rueda los apartó y esto sucederá para la ‘final’ contra Haití en las Eliminatorias de Concacaf

Ya con el resultado sabido ante Costa Rica, la selección de Honduras sabe que el lunes contra Haití solo sirve un resultado, ganar.

La Bicolor ya no es primera del grupo C y los caribeños llega con los ánimos por las nubes tras vencer 0-3 de visitante a Nicaragua. Para ambos es una final, pero más para los de Reinaldo Rueda, que no pueden fallar más en casa.

Antes del partido ante Costa Rica, Rueda Rivera apartó a 6 futbolistas de la nómina, estos no pudieron ver minutos ante los ticos y unos de ellos están confirmados que tampoco estarán ante Haití.

Los nombres apartados por Reinaldo Rueda en Honduras

El caso Nairobi Vargas y Leonardo Posadas es sabido, Rueda los trajo para que vivieran su primera experiencia en la H y no van a jugar ante los caribeños.

Los otros cuatro Cristopher Meléndez, Rigoberto Rivas, José Raúl García y Deyron Martínez, también están expuestos a volver a quedar fuera. Los últimos dos no tiene la experiencia suficiente bajo el mando de Reinaldo.

Meléndez y Rivas pueden ser seleccionables, pero para esto, el técnico colombiano deberá borrar dos más de su lista ante Haití.

Los jugadores que no tuvieron minutos y que pueden ser descartados son: Luis Santamaría, Denis Meléndez, Antony Lozano (por probable que no esté), Franklin Flores, Luis Ortíz, Buba López y Carlos Pineda.

Honduras se enfrenta a Haití el lunes 13 de octubre a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.