“Es lamentable”: un histórico de Costa Rica destroza a Rolando Fonseca por sus críticas hacia la Sele

La polémica volvió a encenderse alrededor de la Selección de Costa Rica, y esta vez el protagonista es nada menos que Rolando Fonseca. El máximo goleador histórico de la Tricolor ha lanzado fuertes críticas hacia algunos futbolistas actuales, pero sus palabras no cayeron bien en un viejo compañero de batallas.

Rónald Gómez, exdelantero y mundialista en Corea y Japón 2002, no se guardó nada y cuestionó duramente la postura de Fonseca, a quien acusó de tener poca memoria sobre su propio paso por el combinado patrio.

¿Qué le dijo el Bala Gómez a Rolando Fonseca?

“En la eliminatoria del 94 tenía 18 años cuando me convocaron y en la del 98 igual, y ahí estaba con (Hernán) Medford, (Rolando) Fonseca, y no rendimos, esa fue la verdad, no rendimos”, recordó Bala Gómez sobre el paso de ambos por la Selección de Costa Rica.

Luego, agregó sin rodeos: “Por eso me molesto cuando oigo a Rolando Fonseca hablar tanto de los futbolistas, como si nunca hubiera perdido una eliminatoria. Hablar tan feo de los futbolistas… eso para mí es lamentable”.

El Bala Gómez atacó directamente a Rolando Fonseca. (Foto: La Teja)

Gómez insistió en que el fútbol tiene ciclos y que los jugadores no siempre rinden en su mejor nivel, por lo que las críticas deben tener perspectiva y memoria: “Fonseca fue parte de la eliminatoria en el 94 y quedó eliminado, fue parte de la eliminatoria del 98 y quedó eliminado. Hay que saber hablar de fútbol porque hoy estás arriba y mañana estás abajo, así pasa en todos los equipos”.

La Bala fue claro: para él, las críticas de Rolando Fonseca son injustas y desproporcionadas. Y lo más duro de su mensaje quedó marcado en una sola palabra: “lamentable”. Veremos si Rolando sale a contestarle a su ex compañero en la Sele.