Rolando Fonseca fue muy crítico de la Fedefútbol en la última doble fecha de Eliminatorias por haber contratado a un entrenador como Miguel Herrera. El ex jugador había hecho énfasis en que los culpables del mal momento de La Sele eran los directivos de la Federación.

“Ese grupito (la directiva en conjunto) es el primero que debe agarrarse de las manos y los invito a que se vayan con el comité ejecutivo. Porque trajeron a un hombre (Miguel Herrera) que no conoce el medio, que no conoce la Eliminatoria, porque le ha quedado grande tener interpretación de la situación“, criticó hace unas semanas a la Fedefútbol.

Desde entonces, Fonseca dejó de pertenecer a Teletica Radio y no participó en los medios de comunicación. Este jueves, después de casi un mes, reapareció en el programa 120 minutos para mandar un mensaje a los mismos directivos que criticó.

“Si les incomodan mis palabras, no me manden a callar. No amenacen con los derechos de transmisión. Porque no me van a callar”, apuntó Rolando Fonseca sobre lo que vivió después de haberse alejado de los micrófonos. El ex seleccionado nacional denunció que quisieron silenciarlo y por eso recibió amenazas.

Y reiteró: “Hoy me invitan ustedes, mañana me invita Teletica Deportes. Si no me invitan, abro un podcast. Pero no me van a callar”. Luego, explotó en llanto de manera sorpresiva: “Perdón, me conmuevo porque hoy soy un aficionado más”.

El momento en el que Rolando Fonseca se emocionó.

“Yo no digo las cosas por decirla, tampoco soy el dueño de la verdad. No me van a callar, con eso no van a ganar nada. Al revés, si les alerto las cosas es porque las hemos vivido ahí adentro. Si ustedes no cambian, es culpa de ustedes“, concluyó sobre la gran polémica que sufrió.