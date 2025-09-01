Rolando Fonseca dio el nombre y apellido del gran responsable de la derrota de Saprissa contra Alajuelense: “No es un jugador que lidera”

En el Deportivo Saprissa aún no logra asimilar la dura caída sufrida en el Clásico Nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense, una derrota que caló hondo en la afición y dejó múltiples cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.

Tras esta caída, Rolando Fonseca no dudó en señalar directamente al principal responsable de lo sucedido. El exdelantero histórico de la Selección de Costa Rica dio nombre y apellido, dejando claro que, para él, hubo un protagonista que incidió de manera determinante en la derrota saprissista.

ver también Machillo Ramírez no puede hacer nada: Alajuelense recibe un duro revés que preocupa tras ganarle el clásico a Saprissa

¿Cuál fue el gran responsable en la derrota del Saprissa ante Alajuelense según Rolando Fonseca?

Rolando Fonseca fue claro al señalar a Kendall Waston como el principal responsable de la jugada que derivó en la derrota del Saprissa. Según sus palabras, el defensor quiso asumir un rol que no le corresponde, arriesgando en la salida con balón y cometiendo un error que costó caro.

Publicidad

Publicidad

Además, cuestionó la falta de liderazgo en la zaga morada, pues nadie parece levantarle la voz ni corregirlo cuando se equivoca.

“¿Quién es el que pierde el balón en la salida? El que quiere jugar de diez y no es diez, y yo lo decía, él tiene lo complicado para salir jugando: Kendall Waston. ¿Pero quién le levanta la voz a Waston? ¿Quién le dice que se está equivocando, que no es el jugador que lidera una defensa?“, comentó Rolando Fonseca.

Publicidad

Rolando Fonseca

Publicidad

“Es un gran líder, pero es un gran desordenado tácticamente. ¿Lonis ya tomó esos videos para decírselo o se lo va a decir Vladimir? Sino, que lo vean en los partidos. ¿Quién es el jugador que sale y pierde el balón en el medio campo? Waston. ¿Quién fue el que dejó la zona abierta? Waston. ¿Y quién se lo dice? Ahhh, no”, Finalizó.

Publicidad

Kendall Waston – Saprissa

Señalamientos directos a la defensa del Saprissa

Las palabras de Rolando Fonseca no pasaron desapercibidas, ya que apuntaron de manera contundente a la labor de Kendall Waston y a la falta de orden en la zaga morada. Su análisis dejó en evidencia la necesidad urgente de liderazgo y autocrítica dentro del equipo, aspectos que, según él, están pasando factura en los

Publicidad