“Un país violento”: Erick Lonnis alza la voz tras las elecciones y lanza un llamado al pueblo de Costa Rica

El domingo 1 de febrero, el pueblo de Costa Rica eligió mediante sufragio a quien será su presidenta hasta el año 2030: Laura Fernández Delgado, politóloga que continuará la línea del oficialismo en reemplazo del ahora ex mandatario Rodrigo Chaves.

La presidenta electa, que ya confirmó que seguirá el controvertido modelo de Nayib Bukele en materia de seguridad, se impuso en primera vuelta con el 48,3% de los votos, asegurándose además una mayoría legislativa que promete ser clave durante su gestión.

Erick Lonnis se pronuncia tras los comicios

Este jueves, Erick Lonnis sorprendió al publicar un video de ocho minutos de duración en su canal de YouTube, donde compartió una reflexión profunda sobre el clima electoral y social del país.

Desde su finca Las Cumbras, en el cantón de Poás —donde desarrolla un aclamado proyecto ganadero de toros raza Wagyu—, el directivo del Deportivo Saprissa explicó por qué percibía un fuerte cansancio ciudadano durante la campaña.

“La mayoría de la gente con la que hablaba me decía que quería que la elección se acabara en la primera ronda, que no quería una segunda ronda. Y cuando uno pregunta por qué, la respuesta generalmente es porque la gente está cansada del insulto, de la descalificación, de la confrontación, de la poquísima cantidad de propuestas reales para atacar problemas reales”, señaló Lonnis.

El Imperio Zulu y un llamado al pueblo tico

“Yo entiendo que en toda confrontación electoral hay que rescatar la propuesta, pero creo que nos hemos venido pasando en el tema del insulto y la descalificación”, sostuvo, antes de sorprender al trazar un paralelismo histórico con el Imperio Zulu, aquel poderoso reino africano que devino en el actual estado de Sudáfrica.

Lonnis recordó cómo, tras la imposición del apartheid por parte de los colonizadores europeos, emergió la figura revolucionaria de Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años por oponerse a un sistema que dividía a las personas por su color de piel.

Nelson Mandela, el revolucionario que luchó contra el apartheid en Sudáfrica (Wikipedia).

“Cuando finalmente salió en 1990, pudo haber buscado venganza, pero hizo todo lo contrario: perdonó y llamó a la unificación del país”, remarcó el ex arquero, destacando también el rol del presidente Frederik de Klerk en el proceso de reconciliación.

Sobre el final del video, el referente morado justificó la digresión al unir su lección de historia sudafricana con la coyuntura electoral de Costa Rica. “Para algunos es muy difícil perdonar o dejar pasar pensando en el beneficio de un país. Pero hoy tenemos una gran oportunidad para ver hacia adelante, para ver en qué cosas coincidimos y tratar de ponernos de acuerdo como personas civilizadas, utilizando el ejemplo que nos dio Mandela”, reflexionó.

“Creo que la gente se hartó de la descalificación, se hartó de los insultos, se hartó de la campaña confrontativa, de ese comportamiento que nos ha llevado a un país violento. Entonces, si queremos un país más armonioso, con más armonía, debemos empezar por nosotros mismos y por nuestra actitud“, concluyó Erick Lonnis.

