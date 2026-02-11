Este martes, la Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada del Torneo de Copa a manos del Municipal Liberia. El León era el bicampeón defensor de la competencia, lo que tomó por sorpresa a Costa Rica por la temprana caída del equipo de Machillo Ramírez.

Justamente el entrenador de Alajuelense también causó impresión en los aficionados al decir que este certamen no era una prioridad. Sus palabras generaron polémica, ya que gran parte de la afición siente que la Liga es un equipo grande que debe ir por todos los campeonatos.

A diferencia del Machillo, el gerente deportivo del cuadro manudo, Carlos Vela, aseguró que los jugadores están dolidos por la eliminación. Comentó lo que sucedió en el vestidor ni bien terminó el encuentro en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

En diálogo con el programa de 120 Minutos de Deportes Monumental, expresó: “Los jugadores tomaron la palabra al final del partido en el vestidor. Hay autocrítica, hay compromiso y dolió. Claro que dolió, no crean que no nos importa ni mucho menos. Se dejó de cumplir una de las aspiraciones“.

Además, enfatizó en que el Torneo de Copa era uno de los campeonatos que quería ganar: “Se nos escapó uno ayer. No es que se priorice uno u otro, queremos ganar todos los campeonatos. Al minuto uno no dice ‘vengo a perder este partido’. No viajamos a Liberia para perder. Se tomaron decisiones en ganar. No salió“.

Lo que le queda de competencia a Alajuelense tras caer en el Torneo de Copa

Con el Torneo de Copa fuera del calendario, ahora Alajuelense tendrá dos competencias por delante. El campeonato nacional y la Concachampions. Todavía espera rival en el certamen internacional, ya que aguarda en octavos por ser el campeón de la Copa Centroamericana. Saldrá del ganador entre Real España y Los Ángeles FC.

