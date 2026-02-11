Después de su salida de Saprissa, Gustavo Herrera se prepara para dejar Panamá rumbo al extranjero: “Nuevo equipo”

Luego de su salida de Deportivo Saprissa, Gustavo Herrera comienza a perfilar un nuevo rumbo en su carrera profesional. El delantero se prepara para dejar Sporting San Miguelito en Panamá y emprender una nueva aventura en el fútbol internacional.

ver también “A detalles”: Gustavo Herrera se olvida de Saprissa y ya se sabe cuál será su próximo equipo en el extranjero

¿Cuál será el nuevo destino de Gustavo Herrera?

Según informó el periodista Ricardo Icaza, Gustavo Herrera estaría muy cerca de concretar una salida al fútbol del extranjero.

De acuerdo con su reporte, el delantero continúa entrenando con Sporting San Miguelito mientras se define su futuro, aunque el anuncio oficial de su nuevo equipo podría darse en las próximas horas.

“Gustavo Herrera tendría una opción de salida al fútbol extranjero en breve, se mantiene entrenando con Sporting SM, pero en las siguientes hora se debe anunciar su nuevo equipo”, comentó el periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X.

El periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X.

Mientras se resuelve su próximo destino, Gustavo Herrera continúa entrenando con Sporting San Miguelito a la espera del anuncio oficial. Con la información dada su nuevo equipo podría darse a conocer en cuestión de horas.

Publicidad