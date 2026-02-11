Es tendencia:
Ni Guimaraes ni Jeaustin Campos: Fedefútbol hace oficial la noticia que toma por sorpresa a Costa Rica

Desde la Federación comienzan a tomarse decisiones importantes y de último momento sorprendieron a todos en Costa Rica.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Ni Guimaraes ni Jeaustin Campos: Fedefútbol hace oficial la noticia que toma por sorpresa a Costa Rica
Ni Guimaraes ni Jeaustin Campos: Fedefútbol hace oficial la noticia que toma por sorpresa a Costa Rica

La elección del próximo entrenador para la Selección de Costa Rica es una de las tareas pendientes para la Fedefútbol luego del fracaso intentando ir al Mundial de 2026.

En la lista de candidatos han estado los nombres de Guimaraes y Jeaustin Campos, sin embargo, una nueva noticia a llegado primero tomando por sorpresa a toda Costa Rica.

Ronald González tomó la decisión que toda Costa Rica esperaba sobre el nuevo DT de La Sele: “Lo aplaudo”

¿Cuál es la noticia que se dio desde Fedefútbol sorprendiendo a toda Costa Rica?

De manera oficial, la Selección Costa Rica sostendrá un amistoso internacional frente a la Selección de Inglaterra como parte de su preparación previa al Mundial.

El encuentro se jugará el miércoles 10 de junio en el sur de Florida, marcando así el primer compromiso oficial de la Tricolor en su agenda de 2026.

Por ahora, los organizadores mantienen pendiente la confirmación del estadio y el horario del partido, detalles que serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de la The Football Association y de la Federación Costarricense de Fútbol.

Cabe recordar que Ronald González actual director de selecciones nacionales había sido claro al señalar que no se recurriría a un técnico interino, lo que incluso ponía en duda la presencia de Costa Rica en futuras fechas FIFA.

Sin embargo, con el amistoso ya confirmado ante Inglaterra, todo apunta a que la Federación acelerará el proceso y el nuevo director técnico de la Tricolor podría quedar definido en los próximos días.

