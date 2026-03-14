Yamil Bukele aplicó la ley y provocó que Hércules hiciera lo impensado con el plantel de jugadores

El Hércules FC logró superar una complicada situación administrativa luego de confirmar que canceló los salarios pendientes a jugadores y cuerpo técnico, poniendo fin al conflicto que había sido denunciado días atrás ante la Federación Salvadoreña de Fútbol.

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La crisis había generado preocupación dentro del entorno del fútbol salvadoreño, luego de que el plantel y el cuerpo técnico acudieran a la federación para denunciar el impago de sus salarios. El caso encendió las alarmas en la dirigencia del club, ya que existía el riesgo de enfrentar sanciones deportivas y administrativas si no se resolvía la situación en el plazo establecido.

Ante este escenario, la FESFUT fijó como fecha límite el 13 de marzo a las 4:00 de la tarde para que la directiva del Hércules presentara la planilla oficial que acreditara el pago total de las obligaciones económicas con su plantilla. El incumplimiento de esta medida habría provocado que el caso pasara a manos de la Comisión de Licencias, organismo con la facultad de aplicar castigos que incluso podían incluir la suspensión del club en las competiciones oficiales.

Durante los días previos al vencimiento del plazo, los directivos del equipo solicitaron una prórroga para resolver la situación financiera; sin embargo, la federación decidió mantener firme la fecha establecida y no otorgar más tiempo para regularizar los pagos.

Finalmente, antes de que expirara el límite impuesto por la FESFUT, la dirigencia del Hércules presentó la documentación correspondiente que confirma el pago total a jugadores y cuerpo técnico, evitando así una sanción que habría puesto en serio riesgo la continuidad del club en el torneo.

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El propio entrenador del equipo, Tito Corti, confirmó que el problema fue resuelto y que únicamente restaban detalles administrativos. “Ya está el pago, están finalizando y revisando todo el papeleo para ver que todo esté en orden”, señaló el técnico, dejando claro que el equipo ahora podrá concentrarse plenamente en lo deportivo dentro del campeonato salvadoreño.

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