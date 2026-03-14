Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Lo celebra El Bolillo Gómez: Brayan Gil se consolida en Rusia y llena de ilusión a El Salvador

El delantero salvadoreño confirma su buen momento en el futbol ruso.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
El delantero anda On Fire
© BaltikaEl delantero anda On Fire

El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa dejando huella en el fútbol europeo y volvió a ser protagonista en la Russian Premier League. El atacante fue el héroe de la jornada al marcar el gol con el que Baltika Kaliningrad derrotó por 1-0 al poderoso CSKA Moscow en la fecha 21 del campeonato.

Brayan Gil da alegría a El Salvador a pocas semanas de tener actividad en la Fecha FIFA de marzo

ver también

Brayan Gil da alegría a El Salvador a pocas semanas de tener actividad en la Fecha FIFA de marzo

El encuentro se disputó en el Rostec Arena, donde ambos equipos protagonizaron un partido intenso y muy disputado. Durante gran parte del compromiso, tanto Baltika como CSKA buscaron imponer su estilo, generando aproximaciones, pero encontrando resistencia en las defensas rivales.

La diferencia llegó en el minuto 63, cuando Brayan Gil apareció dentro del área para aprovechar una oportunidad clara y definir con precisión, marcando el único gol del compromiso. La anotación desató la celebración en el estadio y terminó siendo decisiva para inclinar la balanza a favor del conjunto local.

Tweet placeholder

Tras ponerse en ventaja, el Baltika Kaliningrad mostró orden y disciplina táctica para sostener el resultado frente a los constantes intentos del CSKA Moscow por igualar el marcador. Incluso en los minutos finales, el delantero salvadoreño se mantuvo activo en la presión ofensiva, ayudando a su equipo a recuperar balones y mantener la ventaja.

El triunfo permite al Baltika seguir en la pelea en la parte alta de la tabla, mientras que el rendimiento del atacante cuscatleco confirma el gran momento que atraviesa en el fútbol ruso. Su capacidad goleadora lo ha convertido en la principal figura ofensiva del equipo y en uno de los jugadores más destacados del campeonato.

Publicidad
“Han llegado ofertas”: Brayan Gil confirma la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

ver también

“Han llegado ofertas”: Brayan Gil confirma la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Con este tanto, Brayan Gil alcanzó 12 goles en la temporada, cifra que lo coloca como máximo goleador del torneo hasta el momento. El delantero salvadoreño continúa firmando una campaña histórica para un futbolista de su país en Europa, consolidándose como uno de los referentes del Baltika y elevando el prestigio del fútbol salvadoreño en el escenario internacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Selección de El Salvador se queda sin una de sus figuras
El Salvador

La Selección de El Salvador se queda sin una de sus figuras

Yamil Bukele y la Fesfut buscan marcar un precedente con una sanción tras los últimos casos de indisciplina
El Salvador

Yamil Bukele y la Fesfut buscan marcar un precedente con una sanción tras los últimos casos de indisciplina

Debutó con dos goles en Peñarol y Uruguay ya lo tentó, pero quiere jugar para El Salvador
El Salvador

Debutó con dos goles en Peñarol y Uruguay ya lo tentó, pero quiere jugar para El Salvador

Antes del Mundial 2026: Argentina cambia de planes y jugaría contra esta selección de Centroamérica
Mundial 2026

Antes del Mundial 2026: Argentina cambia de planes y jugaría contra esta selección de Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo