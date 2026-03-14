Lo celebra El Bolillo Gómez: Brayan Gil se consolida en Rusia y llena de ilusión a El Salvador

El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa dejando huella en el fútbol europeo y volvió a ser protagonista en la Russian Premier League. El atacante fue el héroe de la jornada al marcar el gol con el que Baltika Kaliningrad derrotó por 1-0 al poderoso CSKA Moscow en la fecha 21 del campeonato.

ver también Brayan Gil da alegría a El Salvador a pocas semanas de tener actividad en la Fecha FIFA de marzo

El encuentro se disputó en el Rostec Arena, donde ambos equipos protagonizaron un partido intenso y muy disputado. Durante gran parte del compromiso, tanto Baltika como CSKA buscaron imponer su estilo, generando aproximaciones, pero encontrando resistencia en las defensas rivales.

La diferencia llegó en el minuto 63, cuando Brayan Gil apareció dentro del área para aprovechar una oportunidad clara y definir con precisión, marcando el único gol del compromiso. La anotación desató la celebración en el estadio y terminó siendo decisiva para inclinar la balanza a favor del conjunto local.

Tweet placeholder

Tras ponerse en ventaja, el Baltika Kaliningrad mostró orden y disciplina táctica para sostener el resultado frente a los constantes intentos del CSKA Moscow por igualar el marcador. Incluso en los minutos finales, el delantero salvadoreño se mantuvo activo en la presión ofensiva, ayudando a su equipo a recuperar balones y mantener la ventaja.

El triunfo permite al Baltika seguir en la pelea en la parte alta de la tabla, mientras que el rendimiento del atacante cuscatleco confirma el gran momento que atraviesa en el fútbol ruso. Su capacidad goleadora lo ha convertido en la principal figura ofensiva del equipo y en uno de los jugadores más destacados del campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también “Han llegado ofertas”: Brayan Gil confirma la noticia que puede cambiar su futuro en Europa

Con este tanto, Brayan Gil alcanzó 12 goles en la temporada, cifra que lo coloca como máximo goleador del torneo hasta el momento. El delantero salvadoreño continúa firmando una campaña histórica para un futbolista de su país en Europa, consolidándose como uno de los referentes del Baltika y elevando el prestigio del fútbol salvadoreño en el escenario internacional.