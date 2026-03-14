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Giro inesperado antes del Mundial 2026: la Argentina de Lionel Messi cambia de planes y jugaría contra esta selección de Centroamérica

Argentina volvería a enfrentar a un rival de Centroamérica antes del Mundial y sería en la ciudad de Kansas City.

José Rodas

Por José Rodas

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La campeona del mundo disputaría un amistoso con una selección de Centroamérica antes del Mundial 2026.
La campeona del mundo disputaría un amistoso con una selección de Centroamérica antes del Mundial 2026.

Argentina busca repetir la gesta histórica que logró en Qatar 2022 y coronarse campeona del mundo. La Albiceleste es una de las grandes favoritas y busca disputar los mejores amistosos de preparación antes de la próxima Copa del Mundo.

Ante la incertidumbre de la Finalissima, la AFA busca aclarar el rumbo con respecto a la fecha FIFA de junio. Según Deporte Total USA, ya se ha tomado una decisión: el rival será una selección de Centroamérica.

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Esto da un giro inesperado, ya que inicialmente se había informado que todo había sido cancelado para enfrentar a Honduras, pero ahora se ha confirmado que la Bicolor será su oponente.

La cábala de Argentina con Honduras, que recuerda a Qatar 2022

Argentina intentará repetir la historia y enfrentar a Honduras antes de la Copa del Mundo 2026, tal y como ocurrió antes del Mundial de Qatar en Miami.

Honduras había puesto en duda el duelo debido a la falta de entrenador, pero ahora, bajo el mando de José Francisco Molina, la situación podría cambiar.

La Bicolor, según la información del medio citado, está en condiciones de asumir el reto de enfrentar a los actuales campeones defensores.

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Eso sí, la sede del partido cambiaría de ciudad, y el enfrentamiento se jugaría en Kansas City en lugar de en Miami, como ocurrió en 2022.

Este partido, que servirá como preparación para el Mundial 2026, será uno de los momentos cumbre para la selección hondureña, que luego tendrá en la Liga de Naciones de Concacaf su primera competición oficial del año.

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