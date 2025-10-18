Negocio redondo por Gustavo Herrera: esto es lo que Saprissa se llevaría si se concreta la venta de la joya de Panamá

El Mundial Sub-20 funcionó como una gran vitrina para Gustavo Herrera. El juvenil del Deportivo Saprissa fue uno de los puntos más altos de la Selección de Panamá en el certamen que se disputa en Chile, donde, pese a que los canaleros no lograron superar la primera fase, se las arregló para marcar un gol y repartir dos asistencias.

Tras su regreso al fútbol costarricense —donde aún no ha podido marcar ni asistir con la camiseta morada—, se dio a conocer una oferta que podría sacar a la joya panameña de Tibás en el próximo mercado de fichajes.

Oferta confirmada por Gustavo Herrera

Juan José Zonta, propietario del Sporting San Miguelito, confirmó que existe una oferta formal por Gustavo Herrera. “Erick Lonnis me habló recientemente que había en la mesa un equipo de los Emiratos Árabes Unidos que quiere llevárselo”, reveló el dirigente panameño.

“Tavo es el futuro nueve de la selección de Panamá, así de contundente te lo digo. Le ves esa aura de futbolista exitoso”, añadió, confiando plenamente en la proyección del juvenil que, aunque aún no ha brillado en Saprissa, despierta un gran interés en el mercado internacional.

Llegó una oferta desde Medio Oriente por Gustavo Herrera (Saprissa).

Hay que recordar que “Tavitín” Herrera se encuentra a préstamo en Saprissa, cedido por un año desde el Sporting San Miguelito. Por ello, surgió la duda de si, en caso de concretarse la negociación, el club costarricense recibiría alguna ganancia o si todo el monto quedaría en manos del cuadro panameño.

¿Qué porcentaje le quedaría a Saprissa?

Esa incógnita fue despejada por el propio Zonta tras la participación de Herrera en el Mundial Sub-20: “(Si se diera una negociación) Todo sería en una relación buena, sana y a divisiones en partes iguales. Gustavo es un activo también de Saprissa, y me parecía lógico. Al final son temas privados, pero es parte también del equipo morado, porque hay un activo importante para ambos clubes”,

explicó el empresario.

Así, quedó confirmado que Saprissa y Sporting San Miguelito se dividirán en partes iguales los montos de una futura venta. Además, el cuadro panameño le otorgó plena libertad al club tibaseño para manejar cualquier negociación por el joven atacante. “Nosotros hemos dado la potestad a Saprissa para que sean ellos los que negocien a Gustavo en cualquier relación”, finalizó Zonta.