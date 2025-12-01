La Inteligencia Artificial elige entre Xelajú y Alajuelense y predice al campeón de la Copa Centroamericana

Se define al campeón de la Copa Centroamericana 2025 entre la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Xelajú de Guatemala. Luego de igualar (1-1) en el partido de ida, ahora todo se decidirá en el Estadio Cementos Progreso.

Alajuelense llega en un gran momento en esta Copa Centroamericana, no solamente por lo que demostró en las llaves anteriores y por ser el vigente campeón de este torneo, sino porque también en el torneo local es finalista y culminó como líder del campeonato nacional.

Xelajú por otro lado llega a esta definición sin haber perdido un solo partido en casa durante esta edición de la Copa Centroamericana. Y si bien ahora volverá a definir ante su gente, dicho partido ante Alajuelense es otro contexto y con mucha presión adicional.

Alajuelense vs. Xelajú: la predicción de la IA para la final de la Copa Centroamericana

Desde Fútbol Centroamérica tomamos la decisión de consultarle a la Inteligencia Artificial quién será el campeón de esta edición de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú. Esta fue la predicción final de la IA.

“Veo una final muy cerrada, pero mi predicción es que Alajuelense será el nuevo campeón, aun jugando de visitante en la vuelta, gracias a su mayor jerarquía y experiencia en instancias decisivas. Aunque la ida terminó 1-1, la Liga suele crecer en los momentos clave y tiene una plantilla más profunda“, compartió la IA.

Alajuelense vs. Xelajú – Copa Centroamericana 2025

“Mi marcador proyectado para la vuelta es Xelajú 1-2 Alajuelense, con un gol decisivo en la segunda parte pese a la presión del estadio rival para terminar con un global de (2-3) para los rojinegros“.

“Xelajú llegará muy impulsado por su afición y el ambiente en Quetzaltenango puede complicar a cualquier equipo, pero creo que La Liga manejará mejor los nervios y los tiempos del partido“, finalizó la IA.

Recordemos que la final de vuelta de esta Copa Centroamericana se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Cementos Progreso, donde Xelajú será campeón con un empate sin goles, mientras Alajuelense necesita marcar para seguir con vida. El partido podrá verse por Disney+.