Comunicaciones cayó este domingo frente a Xelajú por 1-0 y terminó en la última posición del Torneo Apertura 2025. Es una de las pocas veces en su historia que los Cremas culminan en el fondo de la tabla. Hicieron apenas 20 puntos en 22 partidos.

Este último lugar significa que, por ahora, el Albo estaría descendiendo a la Primera División si hoy terminara la temporada de la Liga Nacional. Por este motivo, está más que obligado a tener un buen rendimiento en el Clausura 2026 si no quiere bajar de categoría por primera vez.

Ante los malos resultados, Iván Franco Sopegno se desprenderá de una figura que supo ser muy importante para el equipo crema y que hoy no está pasando por un buen momento.

La nueva salida de peso que se va de Comunicaciones

Ya se fueron los extranjeros Brian Martínez y Juan Blanco. Ahora, el turno será el de Fredy Pérez, uno de los históricos que tiene este plantel de Comunicaciones. Este domingo no fue convocado por el entrenador, después de lo que fue su grave error ante Malacateco.

Fredy Pérez no seguirá en los Cremas.

Según la información de Analistas Blancos, el portero no continuará siendo el portero del Albo. De esta manera, deja el club después de haber estado durante más de 10 años. En 2015, hizo su estreno absoluto con el primer equipo. Por este motivo, Comunicaciones ya sigue de cerca a uno de los porteros de la actualidad en Centroamérica.

Según los datos de Transfermarkt, Fredy Pérez disputó un total de 201 partidos con la camisola de Comunicaciones. Tras 10 años en el club, su último encuentro fue el pasado domingo 23 de noviembre en el Estadio Santa Lucía.