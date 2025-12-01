Luto en Honduras por la muerte de Orinson Amaya a los 52 años: confirman la razón del fallecimiento del presidente de Marathón

Honduras está de luto luego de la muerte que golpea a Marathón. Este lunes 1 de diciembre, el presidente Orinson Amaya ha fallecido a los 52 años.

Lo que se informa desde Honduras es que Amaya falleció debido a un infarto. El jerarca del decano llegó a un centro hospilatario en San Pedro Sula, pero no soportó.

“El fútbol de Honduras está de luto, la sociedad en general, su familita y nosotros de igual forma nos encontramos tocados. Este es un mensaje también paa todos, siempre pensar en el bien común. En este caso Orinson era un ejemplo de esto”, dijo Rolin Peña en declaraciones para HCH.

¿Qué fue lo que de verdad pasó? “La familia asegura que tuvo una serie de eventos de su empresa y que en horas de hoy por la mañana se sintió mal. Ya en el hospital no pudo superar su ataque a su salud y falleció”.

Orinson Amaya deja un gran legado en Marathón

Orinson Amaya fue nombrado presidente de Marathón en 2015 tras la salida de Yankel Rosenthal. En sus primeros años le costó hasta que se consagró campeón en el Clausura 2018 ganando la final a Motagua en penales.

Desde entonces Marathón fue un equipo luchador y trabajador de la mano de Amaya, ya para el centenario en este 2025, celebró los 100 años del club por todo lo alto y ese reconocimiento es el que se lleva al cielo.

