Saprissa vs. Liberia: ¿a qué hora y dónde ver el partido que puede sentenciar a Herediano? Liga Promerica Costa Rica 2025

Por la penúltima jornada de la Liga Promérica, Saprissa recibirá a Liberia en un partido que definirá el futuro de varios equipos.

© Prensa Herediano - Prensa LiberiaLiberia debe sumar para clasificar.

Este domingo, el Deportivo Saprissa jugará su último partido en La Cueva antes de disputar la fase final. Recibirá a Liberia en un partido en el que se podría definir el futuro tanto del equipo pampero como el de Herediano, que necesita de la ayuda del Monstruo Morado.

Los dirigidos por Vladimir Quesada quieren buscar la victoria para aspirar al primer puesto que le permita asegurar la Gran Final. Para lograrlo, necesitan que Alajuelense no derrote a Cartaginés en el primer turno de este domingo.

¿A qué hora juegan Saprissa y Liberia por la Liga Promérica 2025?

Saprissa jugará en su casa frente a Liberia este domingo 30 de noviembre desde las 4:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Liberia por la Liga Promérica 2025?

El partido trascendental por la jornada 17 entre el equipo morado y el conjunto pampero será transmitido a través de la pantalla de FUTV.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa se encuentra en gran forma, aunque dejó pasar una oportunidad inmejorable en la última jornada contra Herediano. La S iba ganando por 1-0, pero sobre el final un error de Esteban Alvarado le costó el resultado y dejó con vida al Team en el Apertura 2025.

¿Cómo llega Liberia?

El cuadro que comanda José Saturnino Cardozo viene de superar a Guadalupe por 1-0 y necesita tan solo un punto para clasificar a las semifinales. No obstante, tiene una gran deuda en condición de visitante. No saca los tres puntos desde su visita a Puntarenas en la fecha 5.

