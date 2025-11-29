Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica, fecha 17

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica entra en su recta final y en esta fecha 17 puede conocerse al último semifinalista. Con Alajuelense, Saprissa y Cartaginés ya clasificados a las semifinales, el cupo restante se lo disputan tres equipos: Municipal Liberia, Club Sport Herediano y Pérez Zeledón.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo parten con ventaja: suman 26 puntos y están a un paso de meterse entre los cuatro mejores de Costa Rica. Más atrás aparecen el Team y los Guerreros del Sur, ambos con 20 unidades y obligados a ganar para mantener viva la esperanza.

ver también Fuera de las semifinales: Alajuelense, Saprissa y Cartaginés reciben el aviso de Unafut que sacude el Apertura 2025

Este sábado, la jornada se abre con el conjunto de Luis Orozco visitando a Guadalupe y el Herediano de Jafet Soto recibiendo a San Carlos desde las 8:00 p.m., en dos partidos que pueden resultar decisivos: si al menos uno de los dos no suma de a tres, Liberia quedará clasificado incluso antes de visitar el domingo a Saprissa.

Ese mismo día, Cartaginés se medirá a Alajuelense en un duelo directo entre equipos ya clasificados. La Liga, líder del torneo, tiene la posibilidad de asegurarse el primer puesto y un lugar en la Gran Final con un triunfo en Cartago, sin depender de lo que hagan los Morados.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Primera División de Costa Rica

(Foto: Google)

Así se juega la fecha 17 del Apertura 2025 de Costa Rica: partidos y horarios

Sábado 29 de noviembre

Guadalupe FC vs. Pérez Zeledón — 17:00 horas

— 17:00 horas Herediano vs. San Carlos — 20:00 horas

Publicidad

Publicidad

Domingo 30 de noviembre