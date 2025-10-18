Gustavo Herrera volvió a la actividad con la camiseta del Deportivo Saprissa el pasado miércoles ante San Carlos. El panameño inició en el banquillo y luego ingresó en la segunda parte para jugar poco más de media hora en la victoria del Monstruo por 2-0.

El futbolista que viene de jugar el Mundial Sub-20 con la Selección de Panamá sigue sin marcar con el Saprissa. Por eso, ha sido uno de los más cuestionados antes de que Vladimir Quesada lograra poner al equipo morado en lo más alto de la tabla.

Durante su participación en la cita mundialista, hubo rumores que lo vincularon con Europa, precisamente al AZ Alkmaar de Países Bajos. Ahora, ya instalado nuevamente en la S, se reveló una nueva oferta que lo podría sacar de Costa Rica en el próximo mercado de fichajes.

El nuevo destino que podría tener Gustavo Herrera lejos de Costa Rica

Juan José Zonta, propietario de Sporting San Miguelito, club que posee la mitad de la ficha de Herrera, confesó que hay una propuesta por el panameño: “Erick Lonnis me habló recientemente que había en la mesa un equipo de los Emiratos Árabes Unidos que quiere llevárselo“.

No dio detalles del equipo, pero agregó, en una entrevista con Yashin Quesada, que están analizando la propuesta: “Estamos valorando si la oferta se concreta. Tavo es el futuro nueve de la Selección de Panamá, así de contundente te lo digo. Le ves esa aura de futbolista exitoso”.

Saprissa recibirá la mitad de la venta de Gustavo Herrera en caso de hacerlo

Desde el Sporting SM, semanas atrás, detallaron que Saprissa y el cuadro panameño se dividirán los montos de una futura venta en partes iguales. Es el propio San Miguelito que le dio libertad al conjunto morado para que negocie a Gustavo Herrera.

“Todo sería en una relación buena, sana y a divisiones en partes iguales y por eso le decía que es un activo también de Saprissa“, había explicado el gerente deportivo del Sporting, Gabriel Gavilán Gómez.