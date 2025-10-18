Erick Lonnis fue uno de los principales impulsores en la llegada de Gustavo Herrera al Deportivo Saprissa. El delantero panameño llegó desde el Sporting San Miguelito en calidad de cedido, aunque tiempo después se supo que la institución morada tiene la mitad de su ficha en caso de ser vendido.

El delantero que representó a la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20 es muy criticado por la afición de Saprissa. Tienen sus razones. Herrera llegó para marcar goles, pero todavía no pudo anotar ninguno de los 13 partidos que disputó.

En las últimas horas, Juan José Zonta, uno de los propietarios de Sporting SM, reveló que a Gustavo Herrera lo están siguiendo desde los Emiratos Árabes Unidos. Incluso, habló de una oferta que podría concretarse en el próximo mercado, lo que sería el fin de la estadía del panameño en Saprissa.

No sólo eso, sino que declaró que el delantero morado tiene “aura de futbolista exitoso“, por lo que está destinado a ser el dueño de la ofensiva en la Selección de Panamá. Estas palabras no cayeron bien en Panamá y despertaron la fuerte reacción del periodista José Miguel Domínguez, más conocido como Chepebomba.

La dura crítica del periodista Chepebomba contra Erick Lonnis y Sporting San Miguelito

Primero, criticó al directivo del Sporting SM por haberlo enviado a Saprissa “¿Aura? Lo queman enviándolo a ser el nueve referente del Saprissa (para lo que no estaba listo) y, todavía, tienen el descaro de hablar de aura. La gente no es tonta“.

Además, se refirió a la gestión de Erick Lonnis, quien analiza vender a Gustavo Herrera a los Emiratos Árabes y lo castigó fuertemente: “Ahora hablan de Emiratos Árabes. Gestión nefasta y mal manejo sobre un chico que necesitaba tranquilidad y progresión natural“.