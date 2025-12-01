Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Si se repite, pierde la Copa Centroamericana: Alajuelense recibe la notificación de Concacaf que puede costarle el título contra Xelajú

Alajuelense define los últimos detalles para enfrentar la final de la Copa Centroamericana y en la previa, Concacaf les dejó un fuerte mensaje.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense recibe la notificación de Concacaf que puede costarle el título contra Xelajú
© AlajuelenseAlajuelense recibe la notificación de Concacaf que puede costarle el título contra Xelajú

Alajuelense continúa su preparación para visitar a Xelajú en el decisivo duelo que definirá al campeón de la Copa Centroamericana 2025, luego de un empate 1-1 en la ida donde ninguno logró marcar diferencias.

Sin embargo, en la antesala del partido de vuelta, el club manudo recibió una notificación de Concacaf que podría complicar seriamente sus aspiraciones al título, añadiendo un elemento extra de tensión a una final ya de por sí muy cerrada.

Xelajú da noticia con la que espera sacar ventaja sobre Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana

ver también

Xelajú da noticia con la que espera sacar ventaja sobre Alajuelense para la final de la Copa Centroamericana

La notificación de Concacaf para Alajuelense en la Copa Centroamericana

La Concacaf destacó la monumental actuación de Darío Silva en la Final de Ida ante Alajuelense, donde el guardameta de Xelajú firmó una noche histórica.

Imagen del artículo:Xelajú se quedará sin Rubén Darío Silva
Darío Silva – Xelajú

Con 7 atajadas, 2 penales detenidos, 10 balones recuperados, 30 pases completados y un total de 43 intervenciones, Silva se convirtió en la gran figura del partido, sosteniendo a su equipo en los momentos más críticos.

Su desempeño fue determinante para mantener con vida a Xelajú en la serie, y de repetirse esta actuación en la vuelta con un resultado a favor, Alajuelense estará en serios problemas con riesgos de perder la Copa Centroamericana 2025.

Publicidad

La final de vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Cementos Progreso, donde Xelajú será campeón con un empate sin goles, mientras Alajuelense necesita marcar para seguir con vida.El partido podrá verse por Disney+.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Favorece a Alajuelense: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar
Liga Deportiva Alajuelense

Favorece a Alajuelense: la noticia que Machillo Ramírez necesitaba escuchar

La Liga Nacional de Guatemala está en problemas por el partido de Xelajú vs Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana
Concacaf

La Liga Nacional de Guatemala está en problemas por el partido de Xelajú vs Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana

Lonnis sorprende a LDA con su mensaje de 6 palabras sobre Washington Ortega
Liga Deportiva Alajuelense

Lonnis sorprende a LDA con su mensaje de 6 palabras sobre Washington Ortega

"Llega esta semana": confirman el fichaje de uno de los jugadores de Costa Rica más señalados
Costa Rica

"Llega esta semana": confirman el fichaje de uno de los jugadores de Costa Rica más señalados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo