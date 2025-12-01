Si se repite, pierde la Copa Centroamericana: Alajuelense recibe la notificación de Concacaf que puede costarle el título contra Xelajú

Alajuelense continúa su preparación para visitar a Xelajú en el decisivo duelo que definirá al campeón de la Copa Centroamericana 2025, luego de un empate 1-1 en la ida donde ninguno logró marcar diferencias.

Sin embargo, en la antesala del partido de vuelta, el club manudo recibió una notificación de Concacaf que podría complicar seriamente sus aspiraciones al título, añadiendo un elemento extra de tensión a una final ya de por sí muy cerrada.

La notificación de Concacaf para Alajuelense en la Copa Centroamericana

La Concacaf destacó la monumental actuación de Darío Silva en la Final de Ida ante Alajuelense, donde el guardameta de Xelajú firmó una noche histórica.

Darío Silva – Xelajú

Con 7 atajadas, 2 penales detenidos, 10 balones recuperados, 30 pases completados y un total de 43 intervenciones, Silva se convirtió en la gran figura del partido, sosteniendo a su equipo en los momentos más críticos.

Su desempeño fue determinante para mantener con vida a Xelajú en la serie, y de repetirse esta actuación en la vuelta con un resultado a favor, Alajuelense estará en serios problemas con riesgos de perder la Copa Centroamericana 2025.

La final de vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre en el Cementos Progreso, donde Xelajú será campeón con un empate sin goles, mientras Alajuelense necesita marcar para seguir con vida.El partido podrá verse por Disney+.