“Muy difícil”: Medford le envía un sincero mensaje a Tomás Rodríguez y Fidel Escobar tras la victoria de Saprissa

La goleada de Deportivo Saprissa sobre Guadalupe FC no solo aseguró el boleto a semifinales del Clausura 2026, también dejó espacio para mirar más allá del torneo local. En medio de la euforia por el 5-0, Hernán Medford se tomó un momento para poner el foco en dos nombres que vienen creciendo dentro del plantel y que tienen un desafío mucho más grande en el horizonte.

Se trata de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar, dos piezas importantes en el esquema morado que ahora miran de reojo la posibilidad de estar en el Mundial 2026 con Panamá. La consulta era inevitable y Medford, fiel a su estilo, respondió con una mezcla de sinceridad y respaldo que dejó claro cómo ve el panorama para ambos.

¿Qué dijo Medford sobre Tomás Rodríguez y Fidel Escobar?

“Están conscientes de lo que viene es muy difícil, pero bonito. Ojalá que los dos puedan tener la oportunidad de estar en la selección”, señaló el técnico, bajando un mensaje que combina realidad y esperanza. Porque sabe que el camino a una Copa del Mundo no es sencillo, pero también reconoce que sus jugadores tienen argumentos para pelear ese lugar.

En el caso de Rodríguez, Hernán Medford no dudó en destacar su presente. “Tomás se esfuerza mucho, hoy hizo un gol, tiene un buen pasado…”, comentó, valorando no solo lo mostrado en este partido, sino también su recorrido previo. Un respaldo importante en un momento donde cada actuación puede ser determinante para ganarse un espacio en la lista final.

Cuando habló de Escobar, el tono fue incluso más contundente. “Sin hablar de Escobar, es un líder. Fue importante en las Eliminatorias y sería lindo verlo en el Mundial”, afirmó, reconociendo el peso que tiene el defensor tanto dentro como fuera de la cancha. No es un detalle menor: en este tipo de procesos, la experiencia y el carácter suelen ser factores clave.

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Así, entre la clasificación a semifinales y la ilusión mundialista, el vestuario morado mezcla presente y futuro en un mismo escenario. Medford lo resumió en pocas palabras, pero con claridad: el desafío es enorme, pero el premio también lo es. Y en ese camino, Rodríguez y Escobar saben que cada paso que den en Saprissa puede acercarlos un poco más a cumplir el sueño de estar en el Mundial 2026.

Datos Claves

Hernán Medford respaldó públicamente la posible convocatoria mundialista de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar .

respaldó públicamente la posible convocatoria mundialista de y . La victoria 5-0 de Saprissa ante Guadalupe aseguró su boleto a semifinales del Clausura 2026.

ante Guadalupe aseguró su boleto a del Clausura 2026. El técnico destacó el liderazgo de Escobar y el gol anotado por Rodríguez en el encuentro.