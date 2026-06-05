Hondureño da el gran saltó a sus 16 años y hará una prueba con el histórico Granada de España

El futbolista hondureño tendrá una buena oportunidad para mostrar todo su potencial en uno de los históricos de España.

El joven futbolista Kenneth Meza, extremo de 16 años y de padres hondureños, ha dado un gran paso en su prometedora carrera. El atacante iniciará un período de pruebas con el Granada CF, uno de los clubes más conocidos del fútbol español, tras destacar con su actual equipo, el CF Peralada.

Meza llamó la atención de los visores del Granada gracias a su excelente rendimiento durante la temporada 2025-26 en la categoría Cadete Preferente Sub-16. Con el Peralada, el extremo brilló al registrar 5 goles y 12 asistencias, demostrando ser un jugador clave en el ataque.

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Por si fuera poco, su nombre sonó con fuerza en el prestigioso torneo juvenil MIC (Mediterranean International Cup) Sub-16. En dicha competencia, el futbolista tuvo una actuación espectacular al anotar 8 goles y dar 4 asistencias en apenas 4 partidos.

“El joven extremo tendrá ahora la oportunidad de mostrar su velocidad y talento en las fuerzas básicas del club nazarí, una de las canteras más competitivas y exigentes de España“, indica Legión Catracha que siempre le da seguimiento a todos los talentos hondureños por el mundo.

Con esta oportunidad, Kenneth Meza busca seguir creciendo en el fútbol europeo y ganarse un puesto en la estructura formativa del Granada CF, llevando con orgullo las raíces hondureñas en su camino hacia el profesionalismo.

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En resumen

Aquí tienes el resumen en tres puntos clave:

El extremo de 16 años y de raíces hondureñas, Kenneth Meza, hará una prueba con el Granada CF de España para intentar unirse a sus fuerzas básicas.

Llega procedente del CF Peralada, donde brilló en la categoría Sub-16 con un gran registro de 5 goles y 12 asistencias .

. También destacó en el famoso torneo MIC Sub-16, logrando una espectacular marca de 8 goles y 4 asistencias en solo 4 partidos.

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