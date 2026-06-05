Rolando Fonseca criticó duramente la decisión del jugador de priorizar su boda sobre el fogueo ante Inglaterra. Además, le envió un contundente mensaje al técnico Fernando "Bocha" Batista.

Cuando la Selección de Costa Rica aún intentaba reponerse de los altercados disciplinarios que resultaron en las desafectaciones de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó de una nueva baja: la de Álvaro Zamora, quien no estará disponible para el amistoso internacional del 10 de junio ante Inglaterra.

Según la explicación del técnico Fernando “Bocha” Batista, el legionario que milita en el Académico Viseu de Portugal le había avisado al inicio de la fecha FIFA que tenía fecha de matrimonio para el 6 de junio.

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Aunque el estratega argentino le pidió que intentara moverla para que no coincidiera con los fogueos (algo que su compañero Manfred Ugalde sí logró hacer), el jugador le respondió que no pudo cambiarla. Al final, ambos llegaron a un acuerdo para que dejara la concentración.

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Como era de esperarse, la baja de Zamora generó una oleada de críticas entre quienes siguen la actualidad de La Sele, hoy golpeada por el fracaso rumbo al Mundial 2026 y en pleno inicio de un recambio generacional que se vislumbra como un camino tortuoso.

“Vergüenza”: el duro descargo de Rolando Fonseca

Este viernes habló el máximo artillero histórico del combinado patrio, Rolando Fonseca, extendiéndose sobre la salida que consideró como una “falta de actitud y profesionalismo” dentro del equipo.

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“La vergüenza que yo tengo es con un cuerpo técnico profesional que viene a trabajar en un fútbol amateur. Bocha Batista, acostúmbrese a ver esto, esa es la pena que me da. Es un mensaje de miren, soy Costa Rica, seis veces mundialista, pero amateur”, declaró Fonseca para Teletica Deportes.

Rolando Fonseca no le tuvo piedad a Álvaro Zamora (Fox).

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El ex delantero retomó una idea que ha exhibido en varias ocasiones, asegurando que a esta generación de futbolistas costarricenses le hace falta una dosis de ‘mano dura’. “Hace muchos años lo dije acá que la selección estaba secuestrada y el tiempo me da la razón; eso viene pasando desde hace mucho. Por ejemplo, a Manfred le lograron hablar antes y acomodó las fechas y ahora viene a quedar como un héroe”, disparó Fonseca.

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“No son solo cinco o seis jugadores, son más. Acá vemos el sentido de pertenecer, quién quiere estar y quién no. Acá lo bueno es que se van borrando solos y le facilitan el trabajo al Bocha”, concluyó con dureza.

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Fecha y hora del partido ante Inglaterra

Sin Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Warren Madrigal ni Álvaro Zamora, La Sele continúa entrenándose en el Proyecto Gol de cara al exigente duelo ante el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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El partido amistoso internacional está pactado para el miércoles 10 de junio a partir de las 2:00 p.m. (hora de Costa Rica) y se disputará en el Inter & Co Stadium, en Estados Unidos.

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En síntesis