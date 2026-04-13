La espera terminó para Fidel Escobar; luego de haberse reincorporado a los entrenamientos con el Saprissa tras su lesión en la espalda, el jugador de la Selección de Panamá disputó sus primeros 9 minutos en la derrota (1-2) ante Liberia.

Recordemos que Fidel Escobar estuvo 88 días fuera por dicha lesión en la espalda sufrida el 12 de enero de 2026, lo que lo dejó al margen de 18 partidos con Saprissa.

En la derrota ante Liberia, Tomás Rodríguez quedó marcado por fallar un penal al minuto 41 del primer tiempo, una acción que pudo significar la apertura del marcador para Saprissa. A partir de ese contexto, Escobar se refirió al momento que atraviesa su compatriota.

ver también “Muy difícil que vaya”: Tomás Rodríguez recibe la sentencia que podría marcar su presencia en el Mundial 2026, tras fallar su penal con Saprissa

¿Qué dijo Fidel Escobar sobre Tomás Rodríguez en Saprissa?

Fidel Escobar respaldó a Tomás Rodríguez tras el penal fallado ante Liberia, destacando sus condiciones y evitando hacer un análisis profundo en caliente tras la derrota.

En la zona mixta tras la derrota ante Liberia, esto dijo Fidel Escobar sobre el momento de Tomás Rodríguez: “Lo de hoy fue algo que nadie esperaba; yo sé las cualidades que tiene Tomás. Pero bueno, ahora mismo no es momento para hablar de eso”, comentó.

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El defensor panameño aseguró que no era el momento adecuado para señalar situaciones individuales y enfatizó que el equipo debe enfocarse en seguir trabajando y corregir a nivel colectivo.

“Luego de esta derrota ahora mismo todos estamos calientes, luego con más calma lo hablaría con él. Nosotros a nivel general debemos seguir trabajando. Somos un equipo grande y ya viene otra final contra Alajuelense“, afirmó Escobar.

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Si Tomás Rodríguez no logra reencontrarse con el gol, sus opciones de meterse en la lista final de Thomas Christiansen para el Mundial 2026 con Panamá podrían verse seriamente comprometidas.

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