“La puerta no está cerrada”: Roberto Artavia le envía un guiño a una estrella de Alajuelense que nadie en Saprissa vio venir

En el fútbol de Costa Rica hay frases que parecen inocentes, pero que en realidad esconden mucho más de lo que dicen. Esta vez fue Roberto Artavia quien dejó una de esas declaraciones que no pasan desapercibidas, justo en medio de la eterna rivalidad entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. Y el nombre que apareció en el radar fue nada menos que el de Celso Borges.

Todo se dio en una entrevista con ESPN Centroamérica, donde Artavia fue consultado por aquella decisión que, años atrás, sacudió al país: el paso de Celso a Alajuelense. Lejos de esquivar el tema, el presidente morado se metió de lleno en la historia, recordando incluso el vínculo personal que lo une a la familia Borges. “Lo conozco desde que nació”, soltó, dejando claro que no se trata de un jugador más dentro del mapa futbolístico nacional.

¿Qué dijo Artavia sobre Celso Borges?

Sin embargo, la conversación no quedó en la nostalgia. Artavia también reconoció que ver a Celso Borges vestido de rojinegro le generó incomodidad: “Cuando Celso se fue a la Liga claro me dolió verlo de rojinegro y a ratos me duele. Saprissa necesita los mejores talentos en cada posición”.

Pero cuando todo parecía quedar en una reflexión general, llegó la frase que terminó de encender el tema: “No me imagino que Celso que en este momento esté considerando venirse a Saprissa, si está considerando el futuro porque está próximo al futuro. La puerta no esta cerrada para quien tenga la formación talento y consentimiento para la posición que se lo necesite“.

Tweet placeholder

No confirmó negociaciones, no habló de contactos formales, pero dejó flotando una idea que en el fútbol suele ser suficiente para generar ruido. Más aún cuando se trata de un jugador identificado con el rival y con un presente todavía vigente en la élite local.

Publicidad

Publicidad

ver también La predicción de Tuma Martínez sobre Alajuelense que sacude a Saprissa en plena definición del Clausura 2026

El cierre de Artavia que pone dudas sobre el futuro de Celso Borges: “Es una persona que siempre ha sido profesional. No te estoy diciendo que lo vamos a traer, pero la puerta no está cerrada“.

Así, en plena competencia, el mercado volvió a colarse en la conversación. No como una negociación concreta, sino como una posibilidad que empieza a tomar forma en el imaginario del fútbol costarricense.

Publicidad

Datos Claves

Roberto Artavia admitió que sintió dolor al ver a Celso Borges vestir la camiseta rojinegra.

admitió que sintió dolor al ver a vestir la camiseta rojinegra. El presidente de Saprissa declaró que la puerta no está cerrada para el regreso de Borges .

declaró que la puerta no está cerrada para el regreso de . Artavia destacó el profesionalismo de Celso y su vínculo personal desde que el jugador nació.