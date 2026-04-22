“Merece el Puskas”: el gol de Luis Paradela que dejó sin palabras a todos en Saprissa y podría ser el mejor del año

La noche en Tibás tenía todos los condimentos de una goleada tranquila para Deportivo Saprissa, pero terminó convirtiéndose en un espectáculo que dio la vuelta al país. El 5-0 ante Guadalupe FC dejó sensaciones positivas en lo colectivo, pero hubo un momento puntual que eclipsó todo lo demás.

Una jugada, un segundo, un gesto técnico que hizo que el estadio se levantara de sus asientos y que las redes explotaran de inmediato. El protagonista fue Luis Paradela, quien firmó una obra que ya empieza a ser catalogada como una de las mejores del año en el fútbol costarricense.

El golazo de Luis Paradela

El cuarto gol del partido no fue uno más: tras un centro al área, el atacante se elevó y, en una acción que combinó coordinación, potencia y precisión, conectó una chilena perfecta que terminó incrustada en el arco rival sin que el portero pudiera hacer absolutamente nada.

El impacto fue inmediato. No solo por la belleza del gol, sino por el contexto: un partido ya controlado, con Saprissa dominando, pero que encontró en esa jugada un momento que trasciende cualquier análisis táctico. Fue un gol de esos que se repiten una y otra vez, que se graban en la memoria colectiva y que invitan a detener todo para simplemente admirar lo que acaba de pasar.

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Apenas el balón tocó la red, comenzaron a aparecer mensajes que, entre la emoción y la sorpresa, apuntaban directamente a uno de los reconocimientos más prestigiosos del fútbol mundial. “No quiero exagerar, pero creo que Paradela merece el puskas”, escribió un aficionado, abriendo una ola de comentarios que siguieron en la misma línea.

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“Luis Javier Paradela felicidades por el Puskas 2026”, publicó otro usuario, mientras que un tercero fue aún más directo: “Puskas de Luis Javier Paradela”. Frases que, más allá del tono entusiasta, reflejan el impacto real que tuvo la jugada en quienes la vieron.

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En el entorno morado, el gol también generó admiración. Compañeros, cuerpo técnico y aficionados coincidieron en que se trató de una acción fuera de lo común, de esas que elevan el espectáculo y que ponen el nombre del club en conversación más allá del resultado. En un torneo donde cada punto cuenta, Saprissa encontró además un motivo para ilusionarse desde lo individual.

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Datos Claves

Luis Javier Paradela anotó un gol de chilena en la victoria 5-0 de Saprissa ante Guadalupe.

anotó un gol de en la victoria 5-0 de Saprissa ante Guadalupe. Aficionados proponen el tanto del atacante cubano para el premio Puskas 2026 en redes sociales.

en redes sociales. El gol ocurrió durante el cuarto tanto del partido disputado en el estadio de Tibás.