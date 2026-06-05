La Selección de Panamá se prepara para hacer el debut contra Ghana el próximo 17 de junio.

La Selección de Panamá tendrá este sábado 6 de junio su último compromiso de preparación para el Mundial 2026. Se medirá frente a Bosnia, seleccionado que también será parte de la cita mundialista, antes de hacer su debut el próximo 17 de junio.

En la previa del amistoso, Orlando Mosquera, uno de los grandes referentes que tiene el equipo canalero, dio algunas declaraciones polémicas en las que expuso a los aficionados panameños.

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Orlando Mosquera dice que la afición rival siempre supera a la de Panamá

Si bien Kuty intentó reconocer que la afición de la Selección de Panamá acude cada vez en mayor medida, el portero no ocultó una llamativa frase: “La afición de los demás siempre nos supera, pero ahora Panamá está llevando a más gente en cada partido, y para nosotros eso es importante, igual nos enfocamos en lo que tenemos que hacer“.

El portero del Al-Fayha siente que en los partidos la afición canalera es superada por las aficiones rivales. Esto podría cambiar en el partido del debut contra Ghana, teniendo en cuenta la lejanía de los africanos con respecto a los panameños.

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Además, Mosquera fue muy directo al decir que el equipo está con lo justo: “La clave siempre será el compromiso y el sacrificio que pongamos en cada partido, somos Panamá y no nos sobra nada, ningún partido es fácil, ninguna selección lo es, nuestra clave es sacrificarnos todo“.

A sus 31 años, el nacido en San Miguelito hará su debut en una Copa del Mundo. Será uno de los jugadores a los que más esperanzas le pondrá Panamá, ya que puede ser importante para frenar la jerarquía que tienen Croacia e Inglaterra.

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