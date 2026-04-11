“Muy cerca de Saprissa”: Kevin Jiménez confirma la noticia sobre Marcel Hernández que nadie esperaba en pleno Clausura 2026

Marcel Hernández tiene 36 años pero parece estar en su mejor momento. El Club Sport Herediano es el único líder del Clausura 2026 de Costa Rica y en eso mucho tiene que ver el delantero cubano.

Con 10 goles en 15 partidos, Hernández no sólo es el máximo artillero del campeonato sino que de momento aparece como el atacante más temido de la Liga Promérica. Este viernes, de hecho, le anotó dos goles a Cartaginés para que el equipo de José Giacone ganara 2-1 y se afianzara en la cima.

ver también Saprissa vs. Liberia: a qué hora y dónde ver el partido que puede complicar a Alajuelense en el Clausura 2026

Éste fue el primer doblete que Marcel le anotó a los brumosos, equipo en el que salió campeón y dejó su huella con 201 partidos jugados, mientras que su otra camiseta en el fútbol tico fue la de Alajuelense. Sin embargo, hubo un club que siempre lo quiso y nunca lo fichó: el Deportivo Saprissa.

“Muy cerca de Saprissa”: la revelación de Kevin Jiménez sobre Marcel Hernández

Durante el cotejo de este viernes en el que el Team venció a los de Cartago, el periodista Kevin Jiménez, el hombre que más sabe sobre los movimientos de fichajes de Costa Rica, sorprendió a todos con una revelación.

Siempre abocado a X (Twitter), el insider tico estaba actualizando el resultado del partido cuando escribió un posteo en el que puso “Doblete de Marcel Hernández”, con unos corazones amarilos y rojos, que provocaron la admiración de sus seguidores.

Si lo dice Kevin Jiménez… (X.com

Publicidad

Publicidad

Uno en particular, hincha del Monstruo, le remarcó cómo presumía a Hernández, a lo que Kevin decidió romperle el corazón: “Jefe, Marcel es muy bueno, lo reconoce hasta el más envenenado. Saber que estuvo muy cerca del Saprissa pero muy”, escribió Jiménez como para el lamento de todos los morados.