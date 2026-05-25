Liga Deportiva Alajuelense le ganó la pulseada al Herediano de Jafet Soto para amarrar a su primera incorporación para el Torneo Apertura 2026.

Liga Deportiva Alajuelense se aseguró a su primer refuerzo en este mercado de fichajes. Se trata del extremo Luis Díaz, de 27 años, cuya llegada a las filas rojinegras fue confirmada este lunes por el periodista Kevin Jiménez.

Durante la emisión del programa Seguimos, Jiménez brindó los detalles de la operación que concretó el traspaso del jugador, quien militó en Sporting FC durante el Clausura 2026. Según la información revelada, el trato está cerrado en su totalidad a falta de un último trámite de rutina en la institución.

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“Luis Díaz ya es nuevo jugador de LDA, ya firmó los contratos. Solo falta el reconocimiento médico, es un año con opción a uno más. La Liga le pagó a Sporting por el fichaje”, explicó el comunicador.

Herediano lo buscó primero

Pero Kevin Jiménez también dio a conocer que el Club Sport Herediano de Jafet Soto fue el primer equipo en preguntar a Sporting por el jugador al inicio de esta ventana de transferencias.

No obstante, la respuesta que recibieron los florenses en La Argentina de Grecia fue un no rotundo. “Herediano estuvo interesado en Luis Díaz pero en Sporting le dijeron que no y a los días se lo vendieron a la Liga. Herediano hizo la consulta y le dijeron que era intransferible, y luego llegó Alajuelense y le abrieron las puertas”, relató el periodista.

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¿Por qué no lo vendieron al Team?

Por el momento, los motivos que llevaron a la directiva de Sporting a cambiar la etiqueta de “intransferible” del jugador para venderlo en cuestión de días permanecen como un misterio.

No está claro si la resolución obedeció netamente a una decisión de los jerarcas del club o si medió un pedido expreso de Luis Díaz, quien podría haber priorizado llegar al equipo dirigido por Ismael Rescalvo antes que integrarse al flamante campeón nacional.

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¿Luis Díaz no quiso llegar a Herediano? (Getty Images).

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Con el acuerdo cerrado, es cuestión de horas para que Alajuelense haga el anuncio formal. Una vez que supere las respectivas pruebas médicas de rigor, el club oficializará la llegada del extremo con pasado en el Deportivo Saprissa y la MLS.

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En síntesis