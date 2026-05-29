Sevilla cambia de planes y le comunica a Luis Palma su firme decisión

El futuro del extremo hondureño Luis Palma podría dar un giro inesperado hacia La Liga española. El Sevilla está siguiendo muy de cerca la situación del jugador, aprovechando que las negociaciones para definir su destino actual se encuentran estancadas.

Palma ha firmado una temporada espectacular con el Lech Poznań de Polonia, club al que llegó cedido a préstamo desde el Celtic de Escocia. Sus grandes actuaciones, logrando superar los dos dígitos tanto en goles como en asistencias, fueron clave para que el equipo polaco conquistara títulos consecutivos de la liga local.

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Sevilla vuelve a la carga por Luis Palma

A pesar de que el Lech Poznań ha expresado públicamente su deseo de quedarse con el hondureño y ya ha enviado varias ofertas al Celtic, el factor económico es el gran obstáculo. La cláusula de compra definitiva acordada inicialmente es demasiado alta para el presupuesto del club polaco, lo que ha frenado el acuerdo.

Esta falta de entendimiento abre una ventana de oportunidad para el Sevilla. Aunque el entorno del futbolista ya está al tanto del interés del equipo andaluz, las fuentes aclaran quetodavía no se han iniciado contactos formales ni negociaciones para su fichaje, pero según el periodista Álvaro de la Rocha hay un monitoreo.

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El propio Luis Palma declaró en febrero su deseo de continuar en Polonia, aunque reconoció que la decisión final no está en sus manos: “Espero quedarme en el Lech por mucho tiempo… Hago lo mío día a día y estoy muy feliz por ello, aunque no todo depende de mí”.

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Para el Celtic, dueño de su pase, la alta cotización de Palma llega en un momento perfecto, ya que el club escocés planea una profunda renovación de su plantilla este verano y una venta importante vendría muy bien a sus finanzas.

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Por su parte, el Sevilla busca reforzarse con urgencia tras encadenar temporadas complicadas en la mitad baja de la tabla en España. Con los números que Palma ha registrado este año, es muy probable que los sevillistas no sean los únicos en tocar a su puerta en el próximo mercado de fichajes.

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En resumen

Sevilla está siguiendo de cerca la situación del extremo hondureño Luis Palma tras su gran temporada, donde logró dobles dígitos en goles y asistencias.

está siguiendo de cerca la situación del extremo hondureño Luis Palma tras su gran temporada, donde logró dobles dígitos en goles y asistencias. Aunque el Lech Poznań (donde Palma está a préstamo) y el propio jugador quieren que se quede en Polonia, el club no ha podido comprarlo de forma definitiva porque la cláusula económica del Celtic es demasiado alta.

Este freno en las negociaciones abre la puerta al Sevilla y a otros clubes, beneficiando al Celtic (dueño de su pase), que busca venderlo para financiar la reconstrucción de su plantilla este verano.