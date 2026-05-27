“Lo volvería a contratar”: tras ser echado de Alajuelense, aseguran que Jafet Soto le abriría las puertas a Kenneth Vargas

Kenneth Vargas fue dado de baja de Alajuelense por estar involucrado en actos de indisciplina junto a Alejandro Bran y ya comienzan a surgir posibles destinos.

La polémica salida de Kenneth Vargas de la Liga Deportiva Alajuelense ha generado un sinfín de opiniones como la del periodista Josué Quesada, quien aseguró que el jugador también abandonó a Herediano por indisciplina.

Según Quesada, el entrenador y presidente de Herediano, Jafet Soto, estaba cansado de Vargas (24), razón que Alajuelense aprovechó para ficharlo, pese a conocer de sus comportamientos.

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“Jafet (Soto) ya estaba harto, Jafet dijo no, no muchachos, chao”, comenzó diciendo Quesada, que al mismo tiempo aseguró que el club manudo lo convenció con una mejor oferta económica.

Herediano le abre las puertas

La opinión de Quesada provocó la inmediata reacción del periodista Kevin Jiménez, quien de forma rotunda desmintió que “Los Rojiamarillos” hayan desechado al jugador por situaciones extradeportivas. Incluso, adelantó que el club estaría dispuesto a ficharlo nuevamente si se presenta la oportunidad.

“Rotundamente falso, Herediano quiso dejarse a Kenneth Vargas pero la oferta de Alajuelense fue mejor. De hecho lo volvería a contratar si se da la oportunidad”, escribió Jiménez en su cuenta de X.

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De esta forma, el periodista dejó entrever que uno de los posibles destinos de Vargas sería “Los Florenses” que, podría tomar la oportunidad de mercado con miras al torneo local y la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los rivales en la Copa Centroamericana

“El Team” está ubicado como cabeza de serie en el grupo B junto a Antigua (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí (Nicaragua) y Alianza (El Salvador).